Federico Ingargiola è il nuovo presidente di Sviluppo e Territorio. Interventi di Pillon e Basso

PORDENONE – Federico Ingargiola è il nuovo presidente di Sviluppo e Territorio. Nell’assemblea, convocata dall’ex presidente Alberto Marchiori, sono stati presentati il bilancio e il rinnovo dell’assetto dell’associazione, alla presenza dei soci che, dopo aver concordato con Ascom Confcommercio Pordenone, ha trovato la quadra per le partite di Uniti e digitali che avevano originato le recenti controversie. Con la ritrovata armonia è stato approvato il bilancio e sono state rinnovate le cariche dell’associazione.

Sono stati eletti, per Confcooperative Fabio Dubolino, per il Comune l’assessore Emilio Badanai Scalzotto, per la Camera di commercio è stato confermato Andrea Maestrello, per l’industria Renato Pujatti, per Gsm Antonio Consorti, per il mondo bancario Alberto Grassetti, per la cultura Giovanni Lessio e per Confcommercio Walter Furlan, Federico Ingargiola, Fabio Pillon e Silvia Gallai, con indicazione, come da statuto, di Federico Ingargiola alla presidenza.

“Una bella soddisfazione -dichiara il neo presidente – per un incarico importante in questo momento storico. Sono contento che l’assemblea abbia scelto me per portare avanti quello che il presidente Marchiori ha fatto in questi anni, e che ringrazio, perché ho avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco. A lui va tutta la mia stima. Ci attende un periodo molto impegnativo, una full immersion al ritorno dalle vacanze e farò del mio meglio per onorare questo importante riconoscimento”.

Il presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon, “king maker” dell’operazione sottolinea che “in Sviluppo e Territorio c’è stata la volontà di chiudere la vicenda per far ripartire l’associazione in vista della parte più importante dell’anno con le importanti iniziative autunnali e di Natale alle porte, per non perdere altro tempo, tranquillizzando anche il personale che opera all’interno dell’associazione. Ora, il cda si troverà per affrontare e discutere le prossime iniziative. L’associazione ha ben lavorato e va il mio ringraziamento al presidente Alberto Marchiori e al manager Andrea Malacart per il lavoro che hanno svolto. Ora, rimbocchiamoci le maniche anche in vista del prestigioso impegno di Pordenone Capitale della Cultura 2027”.

“Manifesto non soltanto i più vivi complimenti ma, soprattutto, auguro un buon lavoro al presidente Federico Ingargiola con la convinzione che sapremo ben collaborare nel fare il bene della nostra amata città” così il sindaco Alessandro Basso in una nota a margine dell’assemblea di Sviluppo e Territorio che ha sancito la nomina a presidente di Ingargiola.

“Per l’Amministrazione comunale – continua il primo cittadino – vi sarà la presenza dell’assessore Emilio Badanai Scalzotto appositamente delegato dal sottoscritto. Mi sento di affermare tranquillamente che l’Amministrazione Comunale proseguirà nel suo sostegno e nella partecipazione alle attività di Sviluppo e Territorio con il chiaro intento di potenziare l’impegno associativo legato in modo particolare al commercio così da favorire l’interazione tra eventi e attività dei negozi di vicinato per dare a questi ultimi la possibilità di sfruttare i vari momenti siano essi culturali, sportivi o di qualsivoglia tipologia per migliorare le loro condizioni”.

Maurizio Pertegato