Festa Romana, Pordenone celebra i sapori della Capitale: tre giorni tra gusto, musica e tradizione

PORDENONE – La cucina romana arriva nel cuore di Pordenone e trasforma Piazza Demetrio Moras in un luogo di incontro tra territori, culture e tradizioni. È partita ieri sera la Festa Romana, manifestazione inserita nel progetto “Sapori d’Italia”, che fino a domenica offrirà ai visitatori un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche della Capitale, accompagnato da musica, folklore e momenti di convivialità.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive, Emilio Badanai Scalzotto, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, sottolineando il significato della manifestazione ben oltre l’aspetto gastronomico.

«Questa manifestazione è molto più di una festa gastronomica: rappresenta un’opportunità per mettere in dialogo territori diversi, favorendo la conoscenza reciproca attraverso la cultura, le tradizioni, il folklore e la cucina. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità, valorizzano le nostre piazze e contribuiscono a rendere Pordenone una città sempre più viva, accogliente e attrattiva», ha dichiarato l’assessore.

Nel suo intervento, Scalzotto ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Associazione Culturale Musicale San Paolino APS, ad Alex Marino e a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile un appuntamento destinato ad attirare cittadini e visitatori.

Per tutto il fine settimana Piazza Demetrio Moras ospiterà stand gastronomici con le specialità della tradizione romana, spettacoli musicali e occasioni di socialità, confermando la vocazione di Pordenone come luogo di incontro tra le diverse culture regionali e vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane.

L’invito dell’Amministrazione comunale è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: partecipare alla Festa Romana significa vivere tre giornate all’insegna del gusto, della condivisione e della valorizzazione delle tradizioni che rendono unico il patrimonio culturale del Paese.