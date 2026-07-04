29.8 C
Pordenone
sabato , 4 Luglio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Festa Romana, Pordenone celebra i sapori della Capitale: tre giorni tra gusto, musica e tradizione

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La cucina romana arriva nel cuore di Pordenone e trasforma Piazza Demetrio Moras in un luogo di incontro tra territori, culture e tradizioni. È partita ieri sera la Festa Romana, manifestazione inserita nel progetto “Sapori d’Italia”, che fino a domenica offrirà ai visitatori un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche della Capitale, accompagnato da musica, folklore e momenti di convivialità.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive, Emilio Badanai Scalzotto, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, sottolineando il significato della manifestazione ben oltre l’aspetto gastronomico.

«Questa manifestazione è molto più di una festa gastronomica: rappresenta un’opportunità per mettere in dialogo territori diversi, favorendo la conoscenza reciproca attraverso la cultura, le tradizioni, il folklore e la cucina. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità, valorizzano le nostre piazze e contribuiscono a rendere Pordenone una città sempre più viva, accogliente e attrattiva», ha dichiarato l’assessore.

Nel suo intervento, Scalzotto ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Associazione Culturale Musicale San Paolino APS, ad Alex Marino e a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile un appuntamento destinato ad attirare cittadini e visitatori.

Per tutto il fine settimana Piazza Demetrio Moras ospiterà stand gastronomici con le specialità della tradizione romana, spettacoli musicali e occasioni di socialità, confermando la vocazione di Pordenone come luogo di incontro tra le diverse culture regionali e vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane.

L’invito dell’Amministrazione comunale è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: partecipare alla Festa Romana significa vivere tre giornate all’insegna del gusto, della condivisione e della valorizzazione delle tradizioni che rendono unico il patrimonio culturale del Paese.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.