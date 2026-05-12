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Fidapa Pordenone, un incontro per ripensare le città del futuro

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un pomeriggio dedicato all’ambiente, all’innovazione e alla qualità della vita quello organizzato oggi, 12 maggio, dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Pordenone, che ha visto una grande partecipazione di pubblico e un forte interesse sui temi della sostenibilità urbana.

Dopo i saluti della presidente Sonja Pin, l’incontro è entrato nel vivo con l’intervento dell’ingegnere ambientale Germana Bodi, ospite della serata, che ha illustrato il proprio lavoro dedicato al tema “Cambiare le città per vivere meglio”.

Nel corso dell’appuntamento sono state approfondite strategie, progetti e innovazioni capaci di trasformare gli spazi urbani in luoghi più sani, sostenibili e a misura di persona. Un tema particolarmente attuale che ha coinvolto il numeroso pubblico presente, attento e partecipe durante tutta la conferenza.

L’evento si è confermato un importante momento di confronto e sensibilizzazione, capace di stimolare riflessioni concrete sul futuro delle nostre città e sul ruolo che ciascuno può avere nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento della qualità della vita.

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