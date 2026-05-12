Electrolux, chiude la linea lavasciuga a Porcia

PORDENONE – Lo stabilimento Electrolux di Porcia perderà la produzione delle lavasciuga, un comparto storico, nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale annunciato a maggio 2026. Questo stop porterà al taglio di circa un terzo della produzione totale del sito e si inquadra in una profonda crisi che coinvolge tutti gli stabilimenti italiani del gruppo.

In pratica tre linee produttive su cinque ancora attive verranno tagliate definitivamente. L’ azienda ha deciso di mettere la parola stop alle lavasciuga, fermando la produzione di questo specifico elettrodomestico, ridimensionando fortemente le attività produttive locali.

Ciò comporterà una pesante riduzione del personale ancora da definire ma i numeri sarebbero oltre le cento unità.

La decisione si inserisce in un piano che prevede esuberi pesanti in Italia, circa 1700 dipendenti. Per gli esuberi a termine il piano prevede la mancata conferma di circa 200 lavoratori con contratto a termine negli stabilimenti italiani, incluso quello di Porcia. In questo modo, oltre ai tagli di personale a Cerreto d’Esi e Forlì, l’azienda punta a esternalizzare produzioni a minore valore aggiunto, puntando sulla gestione del marchio.

Resterebbe da definire il destino di Susegana dove si realizzano frigoriferi, uno dei pochi elettrodomestici che hanno “tirato” negli ultimi mesi sul mercato. I sindacati hanno definito la situazione molto grave, proclamando scioperi e definendo il piano una “carneficina” occupazionale. Da questa mattina sono stati istituiti picchetti a turno davanti a tutti gli stabilimenti del gruppo, compreso Porcia.

Un primo incontro fra le parti e il Ministero è previsto per il 25 maggio a Roma, nel frattempo dai sindaci dei comuni interessati agli stabilimenti, ai rappresentanti politici locali, provinciali e regionali e dei parlamentari delle regioni interessate ai tagli hanno espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori chiedendo incontro e chiarimenti. Al.Rin.