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Electrolux: il sindaco Basso incontra il presidente di Confindustria AA Agrusti e varie autorità

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha incontrato oggi il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti per un confronto sulla situazione di Electrolux e sulle prospettive dello stabilimento di Porcia.

«Ho voluto incontrare subito il presidente Agrusti – ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso – perché la sinergia tra istituzioni in questo momento è un valore cruciale, se vogliamo affrontare con efficacia una situazione così delicata per il nostro territorio. C’è soddisfazione nel rilevare la piena comunione di intenti tra il Comune e Confindustria Alto Adriatico: continueremo a lavorare in stretta collaborazione per tutelare i posti di lavoro, le famiglie coinvolte e il tessuto produttivo del Pordenonese».

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso traccia un bilancio della giornata di interlocuzioni istituzionali sulla vicenda Electrolux:

«La situazione Electrolux richiede risposte immediate e coordinate. In questa giornata si è attivata un’intensa interlocuzione istituzionale, mi sono confrontato con il Ministro Ciriani, con l’Assessore regionale Rosolen, con le organizzazioni sindacali, con il Presidente di Confindustria Agrusti, e anche con i sindaci del territorio, a partire dal collega di Porcia Sartini. Tutti vogliamo lavorare per costruire una risposta unitaria e all’altezza della posta in gioco.

Pordenone è una terra che ha fondato la propria identità produttiva su realtà come Electrolux e Zanussi. Tutelare i lavoratori oggi significa anche saper guardare avanti: l’obiettivo è sviluppare una filiera istituzionale coesa, capace di affrontare l’emergenza nell’immediato e di definire una visione strategica per il futuro di questo territorio.

Le preoccupazioni per le linee produttive sono serie e non le sottovalutiamo. Continueremo a lavorare con determinazione, a tutti i livelli, perché nessun lavoratore venga lasciato solo».

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