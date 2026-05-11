Il padel cresce a Roveredo in Piano: inaugurati due nuovi campi al Tenni

ROVEREDO IN PIANO – Il padel continua a espandersi anche nel Pordenonese. Sabato 9 maggio sono stati inaugurati due nuovi campi nel complesso sportivo Tenni di Roveredo in Piano, realizzati dall’associazione Sporting Porcia nell’ambito del potenziamento degli impianti dedicati a tennis e padel.

L’intervento è costato complessivamente 280mila euro: 200mila finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, mentre la restante parte è stata coperta dal Comune e dalla stessa Sporting Porcia. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Paolo Nadal e l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.

La società Sporting Porcia gestisce dal 2018 al 2031 il centro tennis di Roveredo in Piano, un’area di circa 6mila metri quadrati interessata negli anni da investimenti per oltre 1,3 milioni di euro. Dopo la realizzazione dei campi coperti e della nuova sede nel 2015, e l’ampliamento con un campo esterno nel 2023, il centro si arricchisce ora delle nuove strutture dedicate al padel.

“Investire negli impianti sportivi significa sostenere associazioni e comunità locali, creando luoghi di incontro e crescita”, ha sottolineato Amirante durante la cerimonia. L’assessore ha evidenziato anche il legame sempre più stretto tra tennis e padel, discipline che “favoriscono socialità e partecipazione all’interno delle comunità”.