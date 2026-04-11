Finalmente Playoff! Spilimbergo primo ostacolo fra la Neonis e la promozione

La regular season ha emesso il suo verdetto: la prima tappa nel cammino Neonis verso l’agognata promozione sarà la Vis Spilimbergo.

Non proprio l’avversario sperato, visto che nel girone di qualificazione la Vis ha messo i bastoni fra le ruote alle Aquile in entrambe le occasioni; all’andata la Neonis espugnò di misura la Favorita di Spilimbergo 70-69 in un match vibrante, mentre al ritorno la prima Spilimbergo del neo-coach Piasentin sorprese Vallenoncello con un primo tempo da fantascienza per finire vittoriosa 89-83.

Da allora però sono cambiate diverse cose. A Spilimbergo l’effetto Piasentin si è un po’ affievolito (2-2 il bilancio delle ultime quattro partite) e i playoff sono stati conquistati per il rotto della cuffia, grazie alla sconfitta all’ultimo secondo di Udine U19 a Corno di Rosazzo. Inoltre, il centro Baldin, vero ago della bilancia dei mosaicisti, è fuori proprio dal match con la Neonis, e senza di lui la Vis ha 2-3, subendo più di 80 punti nelle tre sconfitte. E’ in dubbio per il match odierno, ma sicuramente non può essere al massimo della forma.

In casa Neonis invece è stato inserito Stefan Galic, che con i suoi 202 cm e la sua versatilità di all-around si è reso utile subito da ambo i lati del campo, come dimostrano i risultati: con lui 4-1 fra vinte e perse.

E, ad ogni modo, se play-off dev’essere, che play-off sia da subito, con avversari duri da battere con prestazioni intense, per cui Spilimbergo, da questo di vista è il miglior avversario che si potesse incontrare.

Si gioca alle 19:00 di sabato alla Bombonera di Vallenoncello; per il ritorno ci si vede tutti mercoledì 15 alla Favorita di Spilimbergo alle 20:30.