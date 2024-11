Finanza, evade dai domiciliari: arrestato uno spacciatore

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno arrestato un cittadino pakistano che, tratto in arresto per spaccio due mesi fa, e sottoposto, in sede di convalida, alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione rendendosi irreperibile. Un altro spacciatore, questa volta afghano, è stato, invece, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso di 50 grammi di hashish.

Nel primo caso, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno intercettato l’evaso – che aveva camuffato il proprio aspetto tagliandosi barba e capelli e adoperando un cappellino con visiera – mentre cercava di confondersi tra un gruppo di suoi connazionali.

Riconosciuto e tratto in arresto, in ossequio all’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone, i Militari ne hanno perquisito l’effettiva abitazione, rinvenendo e sequestrandovi 5.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel secondo caso, i Finanzieri pordenonesi hanno individuato, nei pressi del parco del Seminario, un giovane afghano, appena maggiorenne, in possesso di un “pezzo” di hashish del peso di 50 grammi.

Il ragazzo, ospite di una casa di accoglienza, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pordenone per possesso di droga a fini di spaccio.

L’attività di servizio si inquadra nel più ampio dispositivo di monitoraggio, prevenzione e contrasto della criminalità, messo in atto – in coordinamento con le altre Forze di Polizia – dalle Fiamme Gialle pordenonesi per reprimere i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e di devianza giovanile nel centro cittadino e nella provincia.