Finanza, scoperti 4 lavoratori in nero tra aziende Festival Brudstock

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato 4 lavoratori in nero tra le maestranze degli artigiani e dei commercianti che hanno partecipato al festival musicale “Brudstock”, svoltosi, lo scorso fine settimana, a Fontanafredda.

I militari, in servizio per controllare la regolare emissione dei documenti fiscali e la formale assunzione del numeroso personale addetto alle vendite, hanno individuato i 4 lavoratori in nero in 2 attività di ristorazione.

In uno dei 2 esercizi i Finanzieri del Gruppo di Pordenone e della Tenenza di San Vito al Tagliamento hanno identificato 3 lavoratori “in nero”, 2 dei quali hanno invano tentato di darsi alla fuga attraverso l’uscita posteriore del locale. In questo caso – considerato che i non assunti superavano di oltre il 10% quelli, invece, in regola – ne è derivata la segnalazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell’attività.

Ad un terzo commerciante di capi di abbigliamento, i Finanzieri hanno, invece, contestato la mancata emissione di 2 scontrini fiscali.

Da inizio anno, sono 179 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di

Pordenone. 96 sono le aziende verbalizzate, per 44 delle quali è stata proposta, al

competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sospensione dell’attività.