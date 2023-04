Fipe: Giornata della Ristorazione, i locali nel Friuli Occidentale

PORDENONE – Anche Confcommercio Fipe della provincia di Pordenone partecipa alla Giornata della Ristorazione, ideata dalla Federazione nazionale dei pubblici esercizi in collaborazione con i ministeri dell’Agricoltura e del Turismo, in programma venerdì 28 aprile.

Per l’evento l’associazione della Destra Tagliamento conta una trentina di adesioni (i locali iscritti compaiono all’indirizzo web https://giornatadellaristorazione.com/adesionilista/?ristoranti), un dato che comprende anche imprese dei siti Unesco (coinvolte nel progetto Opus Loci della Camera di Commercio Pordenone-Udine).

«Sono dati significativi – commenta il presidente Ascom-Confcommercio dei Pubblici Esercizi Fabio Cadamuro –, che si uniscono a quelli regionali che al momento fissano a una sessantina gli aderenti, compresi bar, osterie, pizzerie e pub. In un contesto nazionale con circa 5mila adesioni, sarà la Giornata dell’orgoglio per noi ristoratori, chiamati a riscoprire e diffondere il valore sociale e culturale del nostro mestiere».

Lo scopo dell’appuntamento, spiegano i responsabili Fipe, è di rifondare il senso di comunità del Paese attraverso il tema della convivialità. L’iniziativa si propone, infatti, di riunire i ristoratori italiani e quelli italiani all’estero per costruire una grande rete di valori e di solidarietà. E come ha spiegato Pierangelo Dal Mas, alla guida dei ristoranti del territorio provinciale, «I locali aderendo al progetto, proporranno, all’interno dei loro menu, un piatto a base di pane, fil rouge del primo appuntamento. Il pane assume infatti una forte valenza simbolica come elemento per eccellenza di condivisione e protagonista assoluto, fin dai tempi antichi, dei momenti conviviali».

In quest’ottica, il pane non è solo protagonista dei piatti che i ristoranti consiglieranno, ma diventa il filo conduttore che attraversa l’iniziativa, spronando gli imprenditori degli esercizi a sviluppare piatti che omaggino il territorio, in maniera classica o innovativa. Fra i piatti proposti ci sono la ‘Sopa di tripis’ (zuppa di trippa e pane raffermo), Zuppa di asparagi nostrani con crostini di pane casereccio al burro, Pane fritto o Schnitte (fetta in tedesco) un piatto semplice e goloso della cucina povera friulana, Club Sandwich: pane integrale rosolato, battuta di fesa e maionese.

La Giornata della Ristorazione si richiama alla Carta dei Valori, il Manifesto che molti ristoratori hanno già sottoscritto e che sintetizza i punti di riferimento valoriali e ideali del settore, ricco come pochi altri di storia, potenzialità e simboli.

Questo l’elenco dei locali aderenti in provincia di Pordenone: Osteria Turlonia (Fiume Veneto), Prosciutteria f.lli Martin (Pordenone), Ca’ Naonis (Pordenone), Steam (Pordenone), Trattoria Al Grappolo (Sesto al Reghena), La Primula e Osteria Alle Nazioni (San Quirino), Casa Valcellina (Montereale Valcellina), Rifugio Vallata (Barcis), Antica Trattoria Vigna (Castelnovo del Friuli), Podere Dell’Angelo (Pasiano), Da Afro e Ristorante La Torre (Spilimbergo), Fable Table (Fontanafredda),0434 Caffè, Cafè Arbat, Caffè Nuovo, Elixir, Molo e PN Bar (Pordenone), Ristorante Al Gallo, Osteria Al Tramai e Osteria Antico Burchiello (Pordenone), Gelateria pasticceria Montereale (Pordenone), Bar Gelateria Arnica (Caneva), Il Dolcefreddo gelateria artiginale (Fontanafredda), Il Dolcefreddo (Sacile), Marin Ristorante Fossa Mala (Fiume Veneto), Trattoria Stella (Polcenigo).