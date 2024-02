Formazione, firmata la convenzione tra PAFF! e Ascom

PORDENONE – È stata firmata la convenzione tra il PAFF! International Museum of Comic Art, rappresentata dal presidente Marco Dabbà, e l’ASCOM Confcommercio di Pordenone, con il presidente Fabio Pillon, per la collaborazione in attività di formazione rivolte agli iscritti all’associazione di categoria.

Nella sede del PAFF! è stato ufficializzato l’accordo per l’avvio di un lavoro sinergico e vincente per entrambi le realtà, con un programma di formazione da sviluppare nella sede del Museo del Fumetto e, in proiezione futura, con un ruolo di Ascom quale fruitore delle proposte di formazione originali proposte dal PAFF!