“Friuli. Storie di rinascita della montagna”, libro Ragogna il 23 all’ex Savio

PORDENONE – E’ in programma martedì 23 aprile, alle 18, all’ex tipografia Savio, in via Torricella, 2 a Pordenone, l’incontro con l’autore Giuseppe Ragogna, che presenterà il libro “Friuli. Storie di rinascita della montagna”. Modererà Paola Dalle Molle. L’iniziativa, promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, fa parte di “Percorsi: rassegna di arte, storia e letteratura”.

Si tratta di un reportage di viaggio sin dentro le vallate più selvagge del Friuli: dal Cansiglio al Piancavallo, dalla Valcellina alla Val Tramontina, dalla Val Colvera alla Val d’Arzino, dalla Carnia al Canal del Ferro, dalla Val Resia alle Valli del Natisone. Storie di resistenza coraggiosa e di rigenerazione della montagna, nonostante i fenomeni di marginalità e di spopolamento.

L’autore si lascia trascinare dal fiuto delle “buone notizie” che profumano di ottimismo. I racconti si srotolano con semplicità lungo il percorso compiuto sul campo, con lo zaino in spalla e il taccuino degli appunti in mano. Si intrecciano così identikit diversi: chi alleva animali e trasforma il latte in formaggio e ricotta; chi coltiva piante officinali in campi che sono quadri di Van Gogh e di Cézanne; chi mantiene in vita tradizioni antiche con pratiche innovative; chi sviluppa cultura e lavori digitali connessi con il mondo; chi sceglie un’esistenza appartata tra i silenzi, lontano dal caos. Gli abitanti della montagna sono avanguardie di un movimento di rinascita.

Giuseppe Ragogna, giornalista, già vicedirettore del Messaggero Veneto, è autore di alcuni libri di storia locale e di analisi economiche e sociali. Dopo aver concluso il ciclo professionale, è impegnato nel volontariato per raccontare le attività umanitarie in Italia e all’estero, soprattutto in Africa dove documenta il lavoro di alcune ong. Da osservatore e curioso dei territori, ha scritto reportage di viaggio alla scoperta di angoli dimenticati delle vallate friulane. Con Gaspari Editore ha pubblicato Questo nostro Friuli, un libro che raccoglie storie di innovazione nelle campagne. Da due anni cura la rubrica Il viandante per il settimanale Il Friuli, con racconti di rigenerazione di borghi abbandonati e territori delle nostre montagne. Il viaggio fin dentro le vallate più selvagge della nostra regione ha fatto da innesco a questo libro.