GA.I.A, onde sonore di benessere, presentato al Santin

PORDENONE – Dibattito appassionato e approfondito venerdì sera, 11 novembre, all’Hotel Santin su onde sonore che fanno vibrare il corpo trasportandolo in un’oasi di benessere. Non solo teoria ma anche prova diretta con il lettino sonoro GA.IA, che non ha deluso nessuno!

Il fisico Vittorino Talamini ha illustrato il principio fisico alla base degli effetti delle onde sonore e il musicoterapeuta ed esperto di vibroacustica Diego Kriscak ha riccamente illustrato la vasta gamma di benefici che rilasciano su corpo e mente i suoni puri tra i 20 e gli 80 hz.

Preziosa la disponibilità dell’Hotel Santin, che ha offerto agli ospiti un’accoglienza calorosa ed elegante! Presente una vasta delegazione di Fidapa Pordenone, che ha portato il suo prestigioso patrocinio con le parole di benvenuto della Presidente Annamaria Poggioli e, infine, presente anche la Fondazione Giovanni Santin onlus con la vicepresidente Giovanna Santin che ha accolto tra le sue importanti iniziative anche questa, a confine tra musica, fisica, vibroacustica e benessere a 360°.

Un momento di riconoscimento anche per DIREDI, azienda titolare del brevetto del lettino sonoro GA.IA, che da anni sta investendo in questa ricerca. Un plauso di merito, infine, al pubblico, curioso ed appassionato.