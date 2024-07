Giocabimbo, a pieno regime il Centro per le Famiglie

PORDENONE – A due mesi dall’inaugurazione funziona a pieno regime il Gioca Bimbo attivato al Centro per le famiglie di Corso Garibaldi “Famiglie in corso” al servizio di tutti i Comuni dell’Ambito del Noncello.

Durante le aperture ordinarie previste è stata raggiunta la capienza massima prevista (12 bambini accompagnati da un adulto di riferimento), tanto che la programmazione di luglio è stata arricchita di tre aperture straordinarie con attività ad hoc: il 4 luglio dalle 9.30 alle 11 “Il bruco maisazio”, lettura animata sul tema dell’alimentazione complementare; e due lezioni di yoga per genitori e bambini dai 0 ai 12 mesi il 9 luglio dalle 9.30 alle 11, e per bambini dai 12 ai 36 mesi il 30 luglio).

Si tratta di attività libere e gratuite, con prenotazione consigliata scrivendo a [email protected].

A esse si aggiungono tre aperture serali in occasione dei Giovedì sotto stelle. L’11 luglio alle 20.30, nell’ambito del progetto Rio Bo si svolgerà la serata teatrale a cura di Molino Rosenkranz “Il carretto delle Fiabe. Il 18 luglio dalle 20 alle 22 mentre un’artista decorerà le vetrine del centro a tema, anche i bambini all’ interno potranno dare il via libera alla propria creatività con un laboratorio di pittura. Il 25 luglio invece, sempre dalla 20 alle 22 si svolgerà una lettura animata.

“Il riscontro positivo che stiamo ricevendo – sottolinea l’Assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci – conferma la qualità della proposta e la capacità di evoluzione e di innovazione dei Servizi Sociali, nel dare risposte con gli strumenti più adeguati ai nuovi bisogni emergenti dalla strutturazione sociale. Il Centro per le famiglie si presenta come un luogo di servizi a sostegno della genitorialità, dando l’opportunità di accedere a un luogo di scambio di tipo informativo e socializzante.

Inserito nell’ampia e articolata progettazione del Piano Prospettiva Famiglia, il Centro di corso Garibaldi risponde alla volontà da parte dei Servizi Sociali di promuovere una genitorialità positiva, sostenendo le famiglie nel loro ruolo educativo in modo proattivo”.

Il servizio Giocabimbo (aperto al lunedì, al mercoledì e al venerdì mattina dalla 9 alle 12) permette a genitori e nonni di stare assieme ai loro bimbi di età 0 – 3 anni svolgendo attività ludico-ricreative guidate da due educatrici, e di confrontarsi tra loro.

Al Centro per le famiglie, inoltre, è attivo nella giornata di mercoledì, dalle 10 alle 12 lo sportello di consulenza pedagogica, denominato “S.O.G.N.A.”, rivolto a mamme papà, nonni con bambini 0- 6 anni, tenuto dalla pedagogista dell’Ambito del Noncello. Anche in questo caso l’accesso è libero e gratuito. Per informazioni sulle attività e i servizi offerti si può scrivere a [email protected] e [email protected].

Con il 31 luglio si concluderanno le attività e, dopo la pausa di agosto, il Centro riaprirà lunedì 2 settembre sempre con orario 9.00- 12.00.