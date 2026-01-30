Giorgio Amadio nuovo presidente del Panathlon Pordenone

PORDENONE – Si è svolta nella sede di Sport e salute l’assemblea del Panathlon Club Pordenone: i soci hanno eletto Giorgio Amadio presidente del consesso per il prossimo biennio. A lui passa le consegne Elisabetta Villa, che dal 1° febbraio farà parte del consiglio direttivo in qualità di past president. Nel consiglio direttivo molte conferme e l’ingresso di alcuni nuovi membri: Alberto de Mas e Annarita Martin si affiancano a un gruppo consolidato.

A seguire, al ristorante Moderno, una conviviale ricca di momenti importanti, sottolineati dagli applausi dei presenti. La presidente Elisabetta Villa ha aperto la serata comunicando il nuovo assetto della dirigenza del club e ha poi ricordato in un bellissimo discorso di commiato le tante iniziative che hanno contraddistinto la sua presidenza.

Nel cuore della serata si è svolta l'emozionante consegna di tre borse di studio, in ricordo di Angela Mormile, a giovani atleti che sono stati capaci di distinguersi nel mondo dello sport conseguendo nel contempo risultati eccellenti nel loro percorso scolastico. A ricevere il premio Giada Casetta, atleta del Judo Villanova e nazionale di Judo kata capace di centrare podi e medaglie ai più alti livelli e fresca reduce da una vittoria in Coppa del Mondo; Giorgia del Col, ginnasta giovanissima e campionessa regionale, interregionale con la squadra della Juli'art in diverse discipline della ginnastica ritmica; Mattia Zille, atleta che pratica il Tennis tavolo che si è distinto per il suo contributo instancabile nel progetto "Azzurri per l'inclusività 2025" mirato alle persone fragili over 65 inattive con Parkinson e altre disabilità. Tutti e tre hanno saputo coniugare la loro attività sportiva con un rendimento scolastico straordinario. Bello ed emozionante è stato il momento in cui il marito e la nipote di Angela hanno incontrato di persona i tre ragazzi.

In chiusura di serata si è svolta la cerimonia del passaggio del testimone, uno dei momenti più intensi ed emozionanti dell’incontro, segnato dalla tradizionale spillatura tra i due presidenti, gesto carico di significato e simbolo di continuità, appartenenza e responsabilità. Giorgio Amadio ha quindi illustrato le linee guida del suo mandato, delineando un programma che coniuga continuità e innovazione.

Al centro, il coinvolgimento del direttivo e dei soci, la progettazione di incontri ed eventi nei luoghi in cui lo sport è di casa e una collaborazione sempre più stretta con il mondo della scuola e con le istituzioni del territorio, nel solco dei valori del Panathlon e dell’impegno a diffondere i principi educativi che lo sport sa trasmettere.

Il consigliere del Panathlon International Paolo Perin ha poi evidenziato come il sodalizio pordenonese sia uno dei più attivi a livello nazionale, capace di realizzare con successo, unendo il lavoro corale e le molteplici competenze dei panathleti, iniziative ambiziose e di grande spessore, come accaduto in occasione del Caregiving Expo e per la PnThlon, autentici fiori all’occhiello capaci di essere d’esempio a livello nazionale ed internazionale, ed è imminente un torneo di Sitting volley internazionale (con rappresentative slovene e danesi) a Sacile.

La grande famiglia Panathlon si arricchisce di nuovi tasselli, il club parteciperà con una rappresentanza alle imminenti inaugurazioni delle sezioni di Budapest e Lubiana (costituita con un importante appoggio pordenonese) e si sta lavorando a Philadelphia. Importante il lavoro anche di tutti i club dell’Alpe Adria, il cui sito (con traduzione simultanea degli articoli caricati in quattro lingue) viene seguito da tutto il mondo e la cui piattaforma digitale verrà presto usata anche dal Panathlon International.

La serata si è chiusa con il rintocco della campana suonata a due mani dai due presidenti, a simboleggiare la continuità tra passato, presente e futuro del Panathlon Pordenone.