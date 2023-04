Giornata della ristorazione, iniziativa Fipe di valorizzazione

PORDENONE – Presentata da FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – “La Giornata della Ristorazione”, un’iniziativa ideata per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione italiana.

La Giornata si svolgerà il prossimo 28 aprile 2023 con l’obiettivo di riunire i ristoratori italiani, presenti oltre che in Italia anche all’estero, nel celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità.

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub e Bar saranno gli attori protagonisti di questo evento, saranno vere e proprie Agenzie culturali del territorio con l’obiettivo di celebrare la cultura della ristorazione italiana e l’arte del convivio, il vivere insieme.

Il filo conduttore che unirà tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa – sottolinea Pierangelo Dal Mas Presidente FIPE Ristoratori Pordenone – sarà rappresentato da un piatto che ogni ristoratore dovrà scegliere e indicare nel proprio menù di quel giorno e che avrà, come ingrediente principale: il pane.

Il pane è stato scelto perché possiede una forte valenza simbolica come elemento, per eccellenza, di condivisione e protagonista assoluto fin dai tempi antichi, dei momenti conviviali.

In quest’ottica, il pane non sarà solo protagonista dei piatti che i ristoranti aderenti proporranno, ma diventerà il fil rouge per spronare gli aderenti a sviluppare piatti che omaggino il territorio, in maniera classica o innovativa – continua P. Dal Mas.

La giornata della Ristorazione vuole essere una fondamentale occasione sociale per rifondare il senso di comunità del Paese.

L’evento vuole riunire – sotto il comune denominatore del valore dell’ospitalità – Chef e Ristoratori di tutta Italia – riprende Fabio Cadamuro Presidente FIPE Pubblici Esercizi Pordenone – l’idea di FIPE, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, è quella di creare il primo vero grande appuntamento condiviso e dedicato alla cultura della ristorazione italiana, all’accoglienza e ai territori.

La ristorazione anima la città, si conferma come uno dei principali attrattori della nostra offerta territoriale e rappresenta una luce accesa nelle città garantendone la sicurezza.

Quattro saranno, infatti, i temi su cui FIPE vuole si punti l’attenzione in questa giornata: cultura dell’ospitalità, tradizione e innovazione, qualità ed etica, ambiente – conclude Cadamuro.

FIPE si farà inoltre portatrice, durante la Giornata della Ristorazione, di un’importante iniziativa charity a favore della Caritas Italiana. Grazie alla scelta del pubblico che deciderà di provare uno dei piatti dedicati nei ristoranti aderenti, FIPE devolverà un contributo economico alla Caritas Italiana a sottolineare l’importanza che la giornata vuole riservare alla

promozione dei valori di inclusione, condivisione e relazione che risiedono alla base della cultura dell’ospitalità.

I ristoranti del nostro territorio che hanno già aderito sono molti, i Presidenti FIPE auspicano che se ne aggiungano altri: la partecipazione è gratuita e i locali che aderiranno saranno citati sia all’interno del sito dedicato alla manifestazione (giornatadellaristorazione.com) e sia del sito Confcommercio Ascom Pordenone.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale dell’evento: giornatadellaristorazione.com, per ogni informazione 0434 549411.