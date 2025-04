Giornata dell’Affido 2025, momento di condivisione

PORDENONE – La Giornata dell’Affido, realizzata come momento di condivisione e ringraziamento per le famiglie affidatarie, ha avuto quest’anno un testimoniale d’eccezione: Ekoue Kidja, giovane originario del Togo che, grazie alla famiglia affidataria che lo ha accolto nel pordenonese, ha potuto affrancarsi da un’infanzia segnata dalla povertà, dalla fame e dalla violenza, trovando successivamente nel ballo la propria realizzazione personale e professionale.

​Una testimonianza forte e toccante sul valore e sull’efficacia dell’istituto dell’affido familiare sul quale l’Ambito del Noncello è impegnato con un lavoro sistematico portato avanti negli anni con cura e dedizione da una equipe dedicata, e che in questo momento può contare sulla disponibilità effettiva di oltre 40 famiglie.

​

Attualmente gli affidi in corso sono una trentina, in linea con i dati del 2024. In quell’anno gli affidi seguiti dall’Ambito Territoriale del Noncello sono stati 32, quasi tutti di natura giudiziaria (disposti dal Tribunale per i minorenni o dal Tribunale ordinario), residenziali e di lungo periodo (per lo più oltre i due anni previsti dalla legge, prorogabili dal Tribunale sino a quando necessario).

Una parte di questi sono intrafamiliari (prevedendo il collocamento presso parenti prossimi come zii e nonni) mentre una parte sono eterofamiliari, presso famiglie individuate dall’Equipe Affidi.

​Durante la mattinata sono stati consegnati gli attestati alle nuove famiglie che si aprono all’affido nel segno dell’accoglienza e della solidarietà. Presenti l’assessore comunale alle politiche sociali, la dirigente del settore dott.ssa Rossella Di Marzo e l’Equipe Affido.

​

Questa Giornata è nata infatti come festa e momento di riconoscenza e gratitudine nei confronti delle famiglie affidatarie per l’impegno, la dedizione e l’amore con cui accompagnano giorno dopo giorno bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita, coinvolgendo la famiglia di origine quando possibile, sempre guidati dal Servizio Sociale.