Giornata di Lutto nazionale, il 17, e bandiere del Comune a mezz’asta

PORDENONE – Nella giornata di venerdì 17 ottobre 2025 il Comune di Pordenone parteciperà al Lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14/10/2025 e diramato dalla Prefettura di Pordenone con circolare n. 2025-5134 del 15/10/2025 in occasione dei funerali di Stato in memoria e in onore dei tre Carabinieri deceduti nell’esplosione di Castel d’Azzano.

Le esequie di Stato del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà avranno luogo venerdì 17 ottobre alle ore 16.00 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova.

In questa giornata le bandiere del Comune di Pordenone saranno poste a mezz’asta e verranno svolte solo le attività strettamente istituzionali.

​Gli uffici comunali saranno regolarmente aperti al pubblico e si garantiranno tutti i servizi.

Il sindaco Alessandro Basso, a nome dell’Amministrazione e del Comune di Pordenone, esprime enorme cordoglio e vicinanza alle famiglie dei tre Carabinieri vittime dell’esplosione, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per garantire a tutti i cittadini sicurezza e legalità.

