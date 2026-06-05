Giovani Afds sul campo per promuovere la donazione di sangue e plasma

PORDENONE – Il volto giovane del volontariato Afds Pordenone arriva ai vertici nazionali Fidas. La spilimberghese Sofia Cecon, 22 anni, studentessa di Relazioni Internazionali all’Università di Venezia e donatrice Afds sin dal giorno dopo il suo diciottesimo compleanno, è stata eletta vice coordinatrice giovani del Nord-Est per la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

L’elezione è avvenuta a Pordenone, nel corso dell’assemblea nazionale del Coordinamento Giovani Fidas, tenutasi nell’ambito del Congresso nazionale della Federata. Sofia, da pochi giorni nominata anche consigliere nel nuovo direttivo della sezione Afds Spilimbergo, è una delle tre figure in Italia (insieme ai responsabili del Centro-Sud e Isole e del Nord-Ovest) con il compito di coordinare le attività delle nuove generazioni di donatori delle Federate nelle rispettive macroaree.

Ciò rappresenta un riconoscimento importante all’impegno di Afds Pordenone nella promozione del dono del sangue e del plasma, arrivato sulle orme dell’ex presidente provinciale Ivo Baita, attuale vicepresidente Fidas Nord Est per l’area “senior”, e di Ivan Rosset, che aveva ricoperto lo stesso ruolo di Sofia tra il 2020 e il 2022.

L’energia del Gruppo Giovani Afds Pordenone, che il prossimo 1° luglio eleggerà il suo nuovo coordinamento dopo il mandato biennale dell’uscente Mattia Toffoli, è alta e si toccherà con mano sabato 6 giugno, nell’ambito di un doppio appuntamento organizzato dal gruppo che unisce l’impegno medico alla festa.

Al mattino, dalle 8, si terrà una prima donazione in autoemoteca alla Sme di Pordenone, nel piazzale del centro commerciale. Dalle 11 al palco Galvani “Open Air Music Park”, una giornata di condivisione e festa a ingresso libero, in collaborazione con il Botanico Bistrot. Il parco si animerà con street food, mercatini vintage e di vinili, aree gioco e gonfiabili per bambini. In console si alterneranno Alex Neri, Stefano Mango e Bert, prima di passare il testimone, dalle 18, ad una icona della musica house italiana: Joe T Vannelli, supportato da Nolaccob e Stereo Kidz. Al parco Galvani sarà presente anche una delegazione del Gruppo Giovani dell’Afds Udine: i giovani pordenonesi ricambieranno la visita nelle prossime settimane, partecipando alla “24 Ore del Dono” di Udine.

“Mantenere viva l’attività di sensibilizzazione da parte dei giovani nei rispettivi territori – commenta Sofia Cecon – è uno degli obiettivi del nuovo Coordinamento Giovani Fidas, assieme alla comunicazione. In Friuli Occidentale, in particolare, i ragazzi che riusciamo a raggiungere con le nostre proposte rispondono molto bene. Cerchiamo di parlare ai nostri coetanei come amici. Dire che il dono è importante, infatti, è facile, ma ciò che tocca davvero il cuore è l’esperienza personale.

C’è chi dona perché ha perso un caro e sa quanto il plasma sia vitale per i farmaci chemioterapici, e c’è chi, pur non potendo più donare, ad esempio a causa di un incidente, continua a fare promozione. Fondamentale è poi il grande lavoro di sensibilizzazione e informazione che i volontari senior fanno nelle scuole, perché, come dice sempre il presidente nazionale Fidas Giovanni Musso, i giovani non viaggiano da soli. Del resto, l’obiettivo è comune ed è quello di fare crescere sempre di più la famiglia dei donatori e garantire il ricambio generazionale”.