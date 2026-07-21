ITF World Tennis 75 di Cordenons, buona la prima per Trevisan: tanti sorrisi azzurri nel debutto

CORDENONS – Giornata ricca di incontri e di spunti all’undicesima edizione dell’ITF World Tennis 75 di Cordenons, dove si sono completati tutti i match di primo turno del tabellone di singolare. Bilancio complessivamente positivo per i colori azzurri, con diverse italiane capaci di conquistare il pass per il secondo turno.

Tra i risultati più attesi spicca il successo di Martina Trevisan, che ha superato in due set la romena Elena Ruxandra Bertea, quinta testa di serie del torneo, imponendosi per 6-3 6-4. L’ex numero 20 del ranking WTA ha dovuto fare i conti con il forte vento che ha condizionato l’incontro sul campo centrale, soprattutto nei propri turni di battuta, dove ha concesso ben sette break. La fiorentina ha però compensato con un’ottima risposta, riuscendo a mantenere il controllo del match anche quando, nel secondo set, si è trovata più volte costretta a rincorrere.

La sfida Italia-Romania si è chiusa in perfetta parità. Se da una parte Trevisan ha firmato l’impresa di giornata, dall’altra Vittoria Paganetti è stata costretta ad arrendersi a Lavinia Tanasie, vincitrice per 6-3 7-6.

In apertura di programma sono andati in scena due derby italiani, entrambi senza storia. Martina Colmegna ha dominato Sofia Rocchetti con il punteggio di 6-1 6-2, mentre Francesca Pace ha lasciato appena tre game a Beatrice Ricci, imponendosi 6-3 6-0.

Ottimo anche l’esordio di Diletta Cherubini, protagonista di una prova solida contro la croata Lea Boskovic, ottava testa di serie, superata con un doppio 6-4. Sorride anche Viola Turini, entrata in tabellone grazie a una wild card, che ha battuto Angelica Raggi per 7-5 6-3 nel terzo derby azzurro di giornata. Raggi ha pagato a caro prezzo il vantaggio di 5-3 non sfruttato nella prima frazione, prima di cedere più nettamente nel secondo set. Le due saranno comunque compagne di doppio nel prosieguo del torneo.

L’ultimo confronto tutto italiano ha premiato Tatiana Pieri, avanti 6-2 2-0 al momento del ritiro di Verena Meliss.

Si interrompe invece subito il cammino della giovane wild card Anja Casari, fermata dalla brasiliana Gabriela Ce, che ha concesso all’azzurra un solo game (6-1 6-0).

Tra le teste di serie non delude la maltese Francesca Curmi, numero 3 del seeding, che liquida con un doppio 6-2 la slovena Pia Lovric. Avanza anche la svizzera Katerina Tsygourova, proveniente dalle qualificazioni, capace di rimontare da 1-4 nel secondo set prima di superare Arianna Zucchini per 6-3 6-4.

Successo anche per la greca Martha Matoula, sesta testa di serie, che dopo aver mancato un match point nel secondo set ha chiuso la sfida al terzo contro Maria Garcia Cid (6-4 6-7 6-3).

Non riescono invece a proseguire il loro cammino Camilla Gennaro e Gaia Maduzzi, sconfitte entrambe con il punteggio di 6-3 6-2 rispettivamente dalla lettone Beatrise Zeltina e dalla serba Mia Ristic, quarta testa di serie del torneo.

Più complicato del previsto, infine, il debutto della svedese Kajsa Rinaldo Persson, seconda favorita del seeding, che ha avuto bisogno di due set molto combattuti per piegare l’italiana Marta Lombardini con un doppio 6-4.

Il torneo tornerà in campo mercoledì 22 luglio con il programma interamente dedicato agli incontri di secondo turno del tabellone di singolare.