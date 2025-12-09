Giovani imprenditori: Francesca Paviotti nel consiglio nazionale

PORDENONE – Francesca Paviotti, presidente del gruppo provinciale Ascom Giovani Imprenditori e titolare con la famiglia di punti vendita specializzati nel settore dell’ agraria, è stata nominata nel consiglio nazionale del sistema Confcommercio.

Un risultato che conferma il ruolo sempre più rilevante del sodalizio locale, capace negli ultimi anni di distinguersi per progettualità, capacità di coinvolgimento e visione innovativa. L’ingresso di Paviotti nel massimo organismo nazionale dei Giovani Imprenditori rappresenta un riconoscimento personale e collettivo.

«È un onore poter portare la voce della categoria in un contesto così importante. Il nostro territorio sta attraversando un periodo di grande trasformazione: imprese dinamiche, nuovi modelli di business, attenzione crescente a sostenibilità, formazione e innovazione. Siamo una realtà che sa evolversi e che non ha paura di guardare avanti, e questo mi rende estremamente orgogliosa» queste le prime parole della giovane imprenditrice.

Un ruolo che arriva in un momento strategico per il territorio: Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura 2027, una nomina che apre nuove prospettive per lo sviluppo locale. Per Paviotti questo riconoscimento è «una straordinaria occasione non solo per il settore culturale, ma anche per il commercio, il turismo, l’accoglienza e tutte le attività economiche che vivono di relazioni sociali. Come giovane imprenditrice sento la responsabilità e l’entusiasmo di contribuire a questo percorso: porterò in consiglio nazionale le esigenze, le idee e la voglia di crescita delle nostre imprese».

Soddisfazione per la nomina anche da parte della dirigenza Confcommercio di Pordenone, che ha sottolineando come la presenza di una donna ai vertici nazionali sia un valore aggiunto per tutto il tessuto imprenditoriale del Friuli occidentale.

Nella foto: Fracesca Paviotti (seconda da sinistra) con i giovani imprenditori.