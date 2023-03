Giuramento 17 nuovi agenti Corpo Polizia Locale

PORDENONE – Cerimonia ufficiale molto sentita quella che ha avuto luogo in piazza XX Settembre, cuore pulsante di Pordenone che ha ospitato la consegna del Tricolore al Corpo del Distretto di Polizia Locale “Friuli Occidentale” e il giuramento degli agenti assunti nel 2022.

Presenti il sindaco Alessandro Ciriani e l’Amministrazione comunale di Pordenone, il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove e l’assessore Lucia Buna, una rappresentanza dal Consiglio Regionale, il comandante del Corpo di Polizia Locale Maurizio Zorzetto, il vice prefetto aggiunto dott. Mastrolia, il questore Luca Carocci, autorità civili, esercito, corpi, i comandi di Polizia Locale delle altre provincie del FVG, gli ex comandanti del Corpo cittadino e gli agenti del Corpo in servizio effettivo, oltre ad associazioni combattentistiche e d’Arma. Presente anche il gonfalone della Provincia di Pordenone, medaglia d’oro al valor militare, e tanti cittadini, incuriositi da un evento che non si era mai tenuto in maniera pubblica nella nostra città.

​

La cerimonia è stata organizzata proprio in questa piazza, tra la gente, affinché l’intera cittadinanza potesse festeggiare un momento così significativo per Pordenone.

Nel 1871 il consiglio comunale approvava il regolamento che istituiva le guardie urbane che, negli anni, assunsero il nome di vigili urbani, polizia comunale e poi municipale, ma i cui compiti erano legati quasi esclusivamente alla gestione del traffico, al fare multe o a svolgere compiti amministrativi.

Dal 2017, a seguito di un nuovo regolamento, e in un’ottica di riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, gli agenti della Polizia Locale stanno guadagnando una dignità e una considerazione nuova anche tra le altre forze dell’ordine, occupandosi di sicurezza sulle strade, di educazione civica nelle scuole per prevenire bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, di controlli per garantire la tutela dell’ambiente e degli animali, di supporto dei servizi di Pedibus che accompagnano i bambini nel percorso casa-scuola, di contrasto del commercio abusivo, del controllo su coloro che sono in Italia irregolarmente, di azioni antispaccio e anti ludopatia.

Un’attività portata sempre più capillarmente tra la gente, a supporto del cittadino, favorita anche dalla dotazione di nuovi strumenti quali teaser e unità cinofile, oltre all’installazione di nuove telecamere di sicurezza nell’intera città.

​

Dopo gli interventi del sindaco Ciriani, del vice prefetto aggiunto dott. Mastrolia e del comandante Zorzetto, che ha ammonito i suoi giuranti all’impegno e alla responsabilità che un tale incarico comporta, il sindaco ha consegnato al Corpo un Tricolore, simbolo nobilitante di appartenenza, ma anche emblema di unione, fratellanza e coesione per un Corpo che presta servizio a favore di tutta la cittadinanza, indistintamente, in un interesse che va oltre quello singolo del Comune.

​Il vescovo Giuseppe Pellegrini ha poi benedetto il vessillo ed è stato pronunciato il giuramento dei 17 nuovi agenti, tutti formati presso il Comando cittadino dallo scorso novembre.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Banda del Corpo di Polizia Locale della Città di Trieste, le autorità hanno rivolto ai neo assunti il loro ringraziamento ed un augurio affinché sappiano svolgere con diligenza, passione e spirito di servizio il loro incarico, consapevoli dell’importanza del ruolo che svolgono a supporto e a difesa di Pordenone e dei suoi cittadini.