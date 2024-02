Lavori sulla rete fognaria: via Revedole chiusa al traffico dal 5 febbraio

PORDENONE – Nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria che collegherà il quartiere di Torre al depuratore cittadino, sono iniziati i lavori in via Revedole, dall’incrocio con la Statale 13 all’ingresso principale del parco del Seminario.

Pertanto questa via, dal civico n.14 in direzione SS13 Pontebbana, sarà chiusa al traffico da lunedì 5 febbraio fino al 4 maggio 2024 circa.

​I lavori impegneranno progressivamente brevi tratti stradali e il transito su via Revedole sarà autorizzato in entrata esclusivamente per residenti, frontisti, carico/scarico. Essendo la via interrotta dai lavori, per uscire si dovrà necessariamente fare inversione di marcia.

Tutti gli altri veicoli dovranno obbligatoriamente deviare sulle strade esterne ai lavori: viale Venezia per chi proviene da nord e viale Martelli per chi proviene da sud.

