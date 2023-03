Grandi eventi, è nato il tavolo di coordinamento

PORDENONE – Comune, promoter dei grandi eventi, commercianti, rappresentanti delle categorie e albergatori assieme per promuovere la città e muoversi in modo coordinato.

È questo l’obiettivo del tavolo sui grandi eventi promosso dall’assessore alla cultura e vicesindaco Alberto Parigi.

La prima riunione – presenti anche gli assessori al commercio, Elena Ceolin, e al turismo, Morena Cristofori – si è tenuta ieri negli uffici comunali allo scopo di capire come la città possa beneficiare nel modo migliore dei grandi appuntamenti primaverili e estivi.

“Un tavolo dal taglio estremamente operativo – sottolinea Parigi – dal quale sono scaturite già azioni concrete”.

La prima è la piena condivisione del cosidetto calendario unico degli eventi. Uno strumento di lavoro e programmazione che via via viene aggiornato dagli uffici cultura del Comune e che ora gli operatori, dai commercianti agli albergatori, possono consultare per avere contezza dei festival e appuntamenti in città.

“La consultazione del calendario -spiega Parigi – è ora possibile ad associazioni ed enti culturali e alle associazioni di categoria, che potranno diffonderlo ai propri associati. Sono quelle operazioni semplici ma fondamentali che permettono a tutte le componenti della città di avere la visione di cosa succede, in modo da armonizzarsi e beneficiarne al meglio da un lato, evitare sovrapposizioni dall’altro. Tutto non si può pianificare e qualcosa può sempre sfuggire, ma è suo modo una piccola rivoluzione di cui si parla da anni e che ora finalmente trova compimento”.

Rafforzata anche la catena di collaborazione tra uffici comunali e operatori del commercio e del turismo, in modo che il materiale pubblicitario dei grandi contenitori di eventi, dal Natale all’Estate a Pordenone, sia diffuso ancora più capillarmente.

“Il tavolo – prosegue Parigi – verrà convocato periodicamente e permetterà anche un maggiore coinvolgimento dei negozianti nel contribuire a “vestire” la città con i colori e i loghi delle grandi manifestazioni”, come avviene già, per esempio, in occasione di pordenonelegge.

Si lavorerà inoltre per fare in modo che il pubblico dei grandi concerti possa essere convogliato in alberghi e negozi cittadini. Da questo punto di vista il Comune attende lproposte e suggerimenti delle categorie.