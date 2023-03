Hip hop, Claver Gold il 18 marzo al Capitol

PORDENONE – Claver Gold dal vivo al Capitol sabato 18 marzo per presentare al pubblico di Pordenone il suo ultimo album, “Questo non è un cane”.

L’hip hop in Italia non è solo gangsta e periferie. Sono tanti gli artisti, sia nel mainstream che nell’underground, che hanno saputo portare la vena conscious del genere anche nel Belpaese, mescolandolo a volte anche con la nostra cultura e facendo sfoggio di una capacità di costruire rime non banali, utilizzando citazioni che potremmo definire colte. Tra questi artisti Daycol Emidio Orsini, più conosciuto come Claver Gold, merita un posto d’onore.

Un rapper diverso dagli altri. Con il suo “conscious rap” (flow con temi sociali) descrive con taglio malinconico e narrativo ciò che lo circonda, quasi fosse un cantautore. Lontano dagli stereotipi edonistici di un certo hip hop, usa un linguaggio letterario e fa citazioni di Magritte.

Il suo ultimo album, per esempio, s’ intitola Questo non è un cane, riferimento alla celebre “pipa” del pittore belga. “Volevo raccontare l’amore che provano i cani, quello per cui si ama senza chiedere niente indietro”, spiega Claver Gold. “E dire che quello in copertina ‘non è un cane’, ma sono io, è un invito a me stesso: vorrei saper amare così”.

Appassionato di musica fin da ragazzo, si è avvicinato alla cultura hip hop inizialmente attraverso il writing, passando solo in un secondo momento al freestyle e alla scrittura.

Lirica e poetica sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, elementi che riescono a stringere un forte legame empatico con l’ascoltatore grazie a testi ricchi di immagini e a storytelling dettagliati e passionali.

Grazie alla sua scrittura introspettiva e ricca di citazioni Claver Gold si è ormai affermato come uno dei maggiori esponenti dello storytelling nazionale.

Storie di strada ed eroina vengono coperte con veli di metafora, scene di vita sentimentale e relazionale prendono forma di piccoli drammi, problemi e malattie vengono presentati nella loro cruda evidenza.

Il suo ultimo album “Questo non è un cane” è uscito nel settembre 2022. È un disco dalle mille anime e che esplora tematiche che l’artista ha approfondito negli anni di silenzio discografico. L’ultimo album solista di Claver Gold risale infatti al 2017 con “Requiem”.

Sono stati anni di gran lavoro, in cui Claver Gold ha potuto osservare, assorbire, immagazzinare, riflettere, fino alla chiusura di questo nuovo disco.

Classe 1986, Claver Gold nasce in un quartiere popolare di Ascoli Piceno. Scopre presto il writing e le peggiori vernici da marker, per poi dedicarsi anima e voce al rap, dalle battle di freestyle ai primi album.

Dal 2007 al 2013 ha vissuto a Bologna, dividendosi tra l’Accademia di Belle Arti e i palchi dei Centri Sociali.

Nel 2005 e nel 2007 vince la Tecniche Perfette Marche, gara che punta sull’abilità dei concorrenti nell’arte della rima libera (freestyle).

La vera e propria fama arriva però con la pubblicazione di Mr. Nessuno nel 2013, album del quale fa parte Cyborg grazie alla quale vince il talent Genova per voi.

Nel 2017 esce Requiem, settimo album, nel quale si trovano featuring con artisti italiani come Ghemon, Fabri Fibra, Murubutu ed altri; in seguito a questa uscita il rapper fa un tour che ottiene più di un sold out.

Nel 2019 organizza un altro tour dopo aver vinto il premio Tonino Carino come giovane eccellenza con l’Ep Lupo di Hokkaido.

Nel 2020 viene pubblicato INFERNVM in collaborazione con Murubutu, all’interno del quale ogni traccia è intitolata con un luogo o il nome di un dannato. Questo album si colloca tra i progetti più efficaci e ambiziosi, sia liricamente che culturalmente, tanto da poter diventare uno strumento didattico per le generazioni future.

In apertura File Toy e Fill Koi

Apertura biglietteria, porte e bar ore 20:30

Inizio Concerto ore 21:00

Biglietti 18 € + dp

acquistabili in prevendita online sul sito dice.fm https://link.dice.fm/m577bd146627

e al botteghino la sera dell’evento 22 €

Per informazioni

[email protected] – 0434 087769

Capitol Via G. Mazzini 60 – 33170 – Pordenone

Facebook/Instagram Capitol pordenone