Horm, il 10 al PalaCrisafulli passerella della grande Postalmobili

PORDENONE – Domenica 10 marzo ore 18 presso il PalaCrisafulli di Pordenone in occasione del prima partita casalinga di basket fra la locale formazione Horm Burger King e il Fidenza valevole per l’andata della seconda fase del campionato Interregionale di serie B, ci sarà nell’ intervallo fra il secondo e terzo quarto un momento di grande memoria e pathos storico con la presenza di alcuni ex giocatori della mai dimenticata Postalmobili di Corado Pellanera che ha fatto vivere momenti emozionanti di pallacanestro di serie A2.

Per una iniziativa voluta dalla società pordenonese del Presidente Davide Gonzo ma coadiuvata che da Daniele Cecco e per il materiale fotografico da Roberto Ponticello, hanno dato la loro gradita ed entusiastica adesione, Masini, Paleari, Shobert, Perin, Fantin, Tubia, Momenti, Marella , Sambin.

A loro verrà consegnata una maglia particolare a testimonianza della sempre e mai scordata vicinanza a una formazione a lungo nei cuori di tutto il mondo sportivo pordenonese.

Il pubblico pordenonese è chiamato a raccolta per onorare questi grandi testimonial dello sport e incoraggiare i ragazzi di coach Milli.

Stefano Boscariol