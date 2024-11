La quinta tappa 2024 del Social Media Manager in Tour a Pordenone

Il Social Media Manager in Tour di Susanna Biscontin arriva a Pordenone per un evento dedicato, questa volta, agli imprenditori del settore food e dell’hospitality della provincia. Il focus di questa quarta tappa sarà sull’uso strategico delle piattaforme digitali, con particolare attenzione alle campagne pubblicitarie su Meta (Facebook e Instagram), e su come queste possano essere trasformate in prenotazioni reali.

Nell’incontro, che si terrà lunedì 18 novembre alle 18.00 presso la sede di Ascom Confcommercio in Piazzale dei Mutilati 4 a Pordenone, Susanna condividerà le sue conoscenze su come sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali per migliorare la visibilità e l’efficacia delle campagne online.

Un’esperienza internazionale al servizio degli imprenditori locali

Con una carriera che l’ha vista muoversi tra Italia e Stati Uniti, Susanna Biscontin ha lavorato con alcuni dei brand più prestigiosi nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Tra le esperienze più significative, figurano quelle a New York, dove ha iniziato sparecchiando tavoli alla Bottega del Vino, per poi crescere fino a ricoprire ruoli nelle pubbliche relazioni e nella gestione di clienti VIP di alberghi quali il Ritz Cartlon, il Palza e Il Peninsula Hotel

Rientrata in Italia, Susanna ha lavorato con Armani/Nobu e l’Emporio Armani Caffè a Milano, continuando a perfezionare le sue competenze nel marketing e nella comunicazione. Da oltre dieci anni, ha scelto di dedicarsi alla comunicazione digitale, con un focus particolare sui social media, che oggi considera fondamentali per il successo di ogni attività imprenditoriale.

L’importanza di gestire il business digitale con la stessa cura dell’azienda fisica

Susanna crede fermamente che ogni imprenditore debba gestire due aziende: quella fisica e quella digitale. “La presenza online richiede la stessa attenzione e professionalità della gestione del punto vendita”, afferma. Il suo lavoro si concentra nell’accompagnare gli imprenditori nel mondo digitale con consapevolezza e strategia, evitando sprechi di risorse e progetti che non siano sostenibili o realmente funzionali al loro obiettivo di crescita.

Attraverso il Social Media Manager in Tour, Susanna offre consulenze mirate e strumenti pratici per ottimizzare la presenza online e trasformare i social media in risorse concrete per il business. L’incontro di Pordenone sarà un’occasione imperdibile per gli operatori del settore food che vogliono approfondire l’uso dell’intelligenza artificiale nelle loro campagne di Meta, migliorando così la visibilità e le prenotazioni, trasformando like e cuoricini in clienti e contatti veri.

Informazioni pratiche e dettagli sull’evento

L’evento dura un ora e al termine il confronto continua con un aperitivo. L’iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per riservare un posto è possibile inviare una email a [email protected] o un messaggio WhatsApp al 333 5778622, indicando nome, cognome e azienda.