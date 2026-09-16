Coldiretti Giovani Impresa FVG, Oscar Green a Friuli Doc

UDINE – Si è tenuta, in occasione di Friuli Doc, la premiazione dei finalisti regionali della ventesima edizione di Oscar Green promossa da Coldiretti Giovani Impresa FVG.

Sono stati premiati i progetti di eccellenza che hanno dimostrato capacità innovativa, presenza sul territorio ed entusiasmo.

L’evento, presso la Loggia del Lionello ha visto la partecipazione di istituzioni locali e regionali che hanno confermato la valenza e importanza dell’evento per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e la capacità imprenditoriale dei giovani agricoltori.

Dal territorio pordenonese si sono distinti per la categoria Agri-Influencer (Premio Speciale), Francesco Del Pin della Fattoria Lally di Lestans di Sequals per la capacità di raccontare con semplicità e immediatezza la vita in fattoria.

Per la categoria Scuole di Oggi, Agricoltori del Domani (Premio Speciale), l’Istituto di Istruzione Superiore “il Tagliamento” di Spilimbergo per il progetto completo di produzione di succo, sidro e aceto di mele partendo da varietà resistenti alla ticchiolatura.