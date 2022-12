I ramarri rimontano i giuliani nel finale; Pordenone-Triestina 2-1

Lignano Sabbiadoro – Il Pordenone rimonta nel finale la Triestina ed evita che l’alabarda rovinasse le festività natalizie all’intero ambiente neroverde. Al Teghil nella gara di apertura del girone di ritorno del campionato i ramarri tornano al successo che mancava precisamente dal 19 novembre dal match vinto a Lignano con il Novara (firmato da Ajeti).

LA CRONACA – Ancora indisponibili Bassoli e Magnaghi, torna invece a disposizione Andreoni che siede in panchina. Pordenone a trazione anteriore con il 4-3-1-2 di Di Carlo che presenta qualche modifica. Festa confermato tra i pali. A destra nel ruolo di terzino c’è Zammarini mentre la coppia di centrali di difesa è composta da Ajeti e Bruscagin (preferito nel ruolo a sorpresa a Pirrello) con Benedetti sulla sinistra. A centrocampo rientra titolare Pinato con Burrai e Torrasi, mentre in attacco c’è Palombi dietro alle punte Candellone e Dubickas. Formazione a specchio per Pavanel che schiera nel suo 4-3-1-2 Mastrantonio, Ghislandi, Ciofani, Rocchi, Rocchetti, Lollo, Gori, Paganini, Minesso, Adorante e Ganz. Ad arbitrare la sfida è stato designato il signor Matteo Centi della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinelli di Rovigo e Fabrizio Giorgi di Legnano. Quarto Ufficiale Simone Gauzolino di Torino. Un derby che prevede scintille con due formazioni che stanno vivendo due situazioni completamente diverse ma entrambe spinte dalla voglia di vincere per cambiare le sorti dei loro campionati. I neroverdi reduci dal pareggio con l’Albinoleffe, nelle ultime 5 partite hanno conquistato solo 4 punti, rallentando la loro classifica che li ha visti primi a più cinque punti sulla seconda e adesso costretti ad inseguire la coppia di vertice occupata dalla Feralpisalò e dlla Pro Sesto. Gli alabardati sono reduci dalla vittoria 1-0 sulla Pergolettese che mancava da ben 7 turni, e pronti a dare ulteriori segnali di continuità per lasciare i bassifondi della classifica che li vede terzultimi a 15 punti. Tanti gli ex di questo derby sia in campo che fuori. E’ timido l’approccio al match dei ramarri. Gli ospiti ne approfittano ed al primo affondo al 13′ trovano il vantaggio. Un innoquo cross di Rocchetti trova ben piazzato Adorante che sfugge alla marcatura di Pinato e in acrobazia trafigge Festa da distanza ravvicinata. Al 18′ scatto di Candellone che viene atterrato da Rocchi (ammonito) al limite dell’area. La conclusione fiacca di Benedetti è respinta dalla barriera. Al 23′ sono ancora gli ospiti pericolosi con l’intervento provvidenziale di Torrasi ad anticipare Lollo che salva la porta di Festa. Al 33′ Triestina ancora pericolosa con Minesso che calcia da buona posizone con il pallone che viene smorzato dall’intervento di un difensore neroverde. Adorante si avventa come un falco sulla palla ma viene anticipato da Festa che sventa la minaccia. Alabardati che recriminano un calcio di rigore ma l’arbitro dice che si puo’ continuare. Poche occasioni in questa prima frazione, dove a fare la differenza è stata la maggiore condizione fisica degli ospiti. Nella ripresa Di Carlo corre ai ripari e manda dal primo minuto in campo Deli per l’evanescente Palombi e Pirrello per Ajeti. Al 6′ Pordenone vicino al pareggio con Burrai che dal limite su calcio di punizione sfiora il palo alla sinistra di Mastrantonio dopo una deviazione della barriera. Al 19′ cross dalla sinistra di Benedetti ma Deli ben piazzato in centro area fallisce la facile conclusione. Al 24′ da un angolo battuto da Burrai è Pinato di testa a sfiorare il palo. Di Carlo scuote i suoi. Manda in campo anche Piscopo (fuori Torrasi) per aumentare le probabilità di pareggio che arriva solo al 43° con la punizione letale dal limite battuta dallo specialistà Sasà Burrai. Il raddoppio in pieno recupero con il colpo di testa sottoporta vincente di Piscopo.

Il tabellino:

PORDENONE-TRIESTINA 2-1

GOL: pt 13 Adorante, st 43′ Burrai, 45’+3′ Piscopo.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6; Zammarini 6, Bruscagin 6, Ajeti 5,5 (st 1′ Pirrello 6), Benedetti 6; Torrasi 5,5 (st 33 Giorico 6), Burrai 6,5, Pinato 5,5 (st 25′ Piscopo 6,5); Palombi 5,5 (st 1′ Deli 6); Candellone 6, Dubickas 5,5. All. Di Carlo 6.

TRIESTINA (4-3-1-2): Mastrantonio 6; Ghislandi 6, Ciofani 6, Rocchi 6, Rocchetti 6,5; Lollo 6 (st 11 Crimi 6), Gori 6, Paganini 6; Minesso 6; Adorante 6,5, Ganz 6. All. Pavanel 6.

ARBITRO: Centi di Terni 6, assistenti Tinello di Rovigo e Giorgi di Legnano. Quarto ufficiale Gauzolino di Torino.

NOTE: ammoniti Rocchi, Bruscagin, Minesso, Gori, Ciofani, Pinato e Mastrantonio. Angoli 9-2. Recupero: pt 1′, st 5′. Spettatori 658. Incasso 5.404 euro.

Fonte Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone