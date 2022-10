I ramarri si “riprendono” il Teghil; Pordenone-Arzignano 2-0

Lignano Sabbiadoro – Il Pordenone batte l’Arzignano (2-0) e si mette alle spalle la sconfitta subita mercoledì scorso con l’Imolese (0-1) che lo ha estromesso dal primo turno della Coppa Italia ma soprattutto si “riprende” il Teghil. A Lignano infatti i ramarri non vincevano dal 5 aprile della passata stagione quando Deli e Cambiaghi sigillarono il 2-0 inflitto al Frosinone. In stagione Pordenone e Arzignano si erano già affrontati in un test precampionato lo scorso agosto ad Azzano Decimo con i neroverdi che si imposero per 2-1 grazie alle reti di Burrai e di Deli. Per l’Arzignano dimezzò lo svantaggio al 90’ Nchama Oyono.

LA CRONACA – Giornata soleggiata a Lignano con campo in perfette condizioni di gioco e temperatura intorno ai 21 gradi. Indisponibili Ajeti, Andreoni, Deli, Del Negro e Palombi, mister Di Carlo non cambia il collaudato 4-3-1-2 e manda i neroverdi in campo con Festa tra i pali. In difesa Buscagin sulla fascia destra, Bassoli e Pirrello centrali di difesa e Ingrosso a sinistra. Burrai in cabina di regia supportato dalle mezzali Torrasi e Pinato. Zammarini trequartista e Candellone e Dubickas in attacco. Bianchini risponde schierando i suoi a specchio. A dirigere la sfida è stato designato Andrea Ancora della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Bartolomucci di Ciampino e Iacovacci di Latina. Quarto uomo Kovacevic di Arco Riva. Ritmi piuttosto bassi in avvio di gara con i neroverdi che hanno un approccio timido al match. Il primo sussulto offensico infatti è degli ospiti. Al 12′ Parigi sfiora il vantaggio con un tiro ad incrociare che trova attento il portiere neroverde Festa che ha un grande riflesso e respinge con il piede. Al 15′ si svegliano i ramarri. Scatto impressionante sulla sinistra di Dubickas il cui cross al centro trova la deviazione in angolo della difesa ospite. Dalla bandierina Burrai trova il perfetto terzo tempo di Pinato che salta più in alto di tutti e di testa ed insacca alle spalle di Volpe per il vantaggio neroverde. Alla mezz’ora ramarri vicini al raddoppio. Prima con una invenzione del solito Burrai per l’inserimento di Pinato che viene murato da Volpe ed un minuto dopo con Dubickas dalla distanza che esalta le qualità balistiche del portiere gialloazzurro.

LA RIPRESA – I ramarri entrano in campo determinati a chiudere il match. Al 10′ azione caparbia di Zammarini che viene atterrato al limite dell’area ospite. Punizione per i neroverdi. Lo specialista Burrai calcia magistralmente ma non trova la gioia della prima rete stagionale solo a causa del grande intervento portiere avversario. Al 15′ ospiti pericolosi con Cester ma Festa è ben piazzato e devia il tiro in angolo. Al 25′ occasionissima per Piscopo. L’ex Empoli si divora il raddoppio calciando da buona posizione addosso al portiere ospite dopo l’imbeccata smarcante di Torrasi. Raddoppio che non tarda ad arrivare. Al 32′ è l’ultimo arrivato in neroverde Bruscagin che di destro calcia potente da fuori area trovando una deviazione di un difensore ospite che inganna un incolpevole Volpe e che chiude praticamente i giochi. Il primo successo interno stagionale catapulta i ramarri in testa alla classifica a 14 punti. Non solo Festa è l’estremo meno battuto del girone. Prossimo turno lunedi 17 in trasferta a Mantova.

Giuseppe Palomba