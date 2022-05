Il 14 e 15 maggio Pordenone si veste dei colori e dei profumi

PORDENONE – Torna finalmente nel cuore del capoluogo del Friuli Occidentale la colorata manifestazione organizzata da SGP Grandi Eventi che celebra le fioriture primaverili, l’arte della floricoltura e l’amore per il giardinaggio e per il florivivaismo.

Splendide rose profumate da giardino sia a cespuglio che rampicanti, bellissime orchidee di varieta e colori differenti,

sfavillanti clematidi da giardino, aceri dai vari colori e sfumature, e cespugli fioriti;

mentre una vera chicca e rappresentata dai Bonsai Giapponesi di varie grandezze e tipologie e forme che vengono curate da un Vivaio del territorio.

Troverete anche tutte le varieta di Aromatiche da Orto e da Balcone, per la cucina: basilico, rosmarino, salvia, timo, mentuccia, ecc.

E ancora, le piante grasse tutte fiorite, le hosta colorate e in varietale, le piante succulente per appassionati e collezionisti.

Le ricercatissime peonie in vaso o in bellissimi mazzi recisi, oppure le lavande profumate,

i gerani coloratissimi, tutte le varieta degli “amici del sole”, nemesie, gerbere, per non dimenticare

i peperoncini piccanti coltivati da sapienti Vivaisti della zona.

la scenografica Barba di Giove colorata, le stromelie da giardino, le eccezionali Dhalie, le bellissime Gardenie , Le grandi Ortensie,

grandi Bougainaville, per arricchire i giardini di rigogliose fioriture, e ancora le fioriture appese a cascata per balconi e terrazzi.

Si potranno ammirare ed acquistare maestosi limoni ed agrumi siciliani: il bergamotto, il cedro, gli aranci ecc.

Ma questa nuova e piu ampia rassegna si arricchisce di un bellissimo mercatino di Artigianato Artistico Hand-made con

Decorazioni in vetro, ceramiche, lampade, articoli curiosi, decoupage, originali collane ed anelli, La Coltelleria Artigianale

Veneta, e tanti prodotti naturali per la cura della persona.

Inoltre completano l’ampia offerta Espositori con prodotti tipici regionali di qualità, sempre molto graditi.

Tanto l’entusiasmo anche da parte dei cittadini e degli esercenti della città, come riporta la dichiarazione dell’Assessore Emanuele Loperfido, con delega a Sicurezza, Commercio, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Pordenone:

“Siamo ben lieti che dopo un difficile periodo quale è stato quello pandemico ritorni in città un’iniziativa che vede una collaborazione consolidata nel tempo; Fiori a Pordenone rispecchia il tipo di eventi di qualità che vogliamo per la città e che incontra il gradimento e l’entusiasmo dei commercianti, degli esercenti e dei cittadini, portando vivacità al centro storico e confermandosi come un evento continuativo in crescita ad ogni edizione”

La trepidazione per il ritorno di questa importante edizione è espressa anche nelle parole dell’organizzatore dell’evento Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi:

“Dopo tre anni in cui siamo mancati per cause di forza maggiore, siamo molto lieti di tornare in una città cui siamo così affezionati, con un evento che si riconferma un importante appuntamento per il calendario annuale e per tutti gli amanti, i professionisti e gli appassionati del settore; un ringraziamento sentito alla città di Pordenone, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che interverranno contribuendo a riconfermare Fiori a Pordenone come un’iniziativa di successo, contando nel riprenderne l’organizzazione con cadenza annuale”

Quindi Vi attende un vero e proprio giardino con tante belle piante solo per questo fine settimana in centro storico a Pordenone!