Il 25 settembre i seggi tornano nelle sedi storiche

PORDENONE – Domenica 25 settembre prossimo, dalle 7 alle 23, si aprono le urne delle elezioni politiche 2022 durante le quali i cittadini saranno chiamati a rinnovare i rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Le sedi dei seggi per le consultazioni popolari nel comune di Pordenone tornano ad essere, in questa tornata elettorale, quelle tradizionali.

L’elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto. Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all’indirizzo.

Si voterà quindi nelle scuole cittadine, secondo la disposizione dei seggi nei quartieri.

L’unica eccezione si applicherà ai seggi numero 35, numero 36, numero 37 e numero 38 (costituiti da totali circa 3000 elettori).

Gli elettori che normalmente si recavano in via Fonda, la cui scuola è interessata da lavori di riqualificazione, domenica 25 settembre voteranno in via Peruzza 7/a, nel prefabbricato che ospita temporaneamente le scuole elementari Gasparo Narvesa e che è posto di fronte al centro sportivo di Torre, in corrispondenza della palestra dell’istituto Flora.

Gli elettori dei seggi interessati dallo spostamento riceveranno nella cassetta delle lettere un volantino informativo predisposto dal Comune.

Il depliant informa gli elettori dello spostamento di seggio e fornisce loro le indicazioni stradali sulla collocazione del seggio e per raggiungere via Peruzza.

I seggi elettorali del Comune di Pordenone sono 51.

Al fine di garantire il diritto di voto a tutti, verrà predisposto un seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid 19.

Per richiederne il servizio bisogna segnalare la richiesta al proprio Comune di residenza e, nel caso del Comune di Pordenone, è sufficiente spedire una richiesta semplice via mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre sabato 24 settembre 2022.

Il Comune ricorda che chi ha esaurito gli spazi sulla tessera elettorale, chi l’ha smarrita e chi ha cambiato residenza, può richiederne una nuova rivolgendosi al piano terra del palazzo anagrafe (piazzetta Calderari 3) che estenderà l’orario continuato nel fine settimana delle elezioni.

La richiesta allo sportello può essere presentata dall’interessato o da un familiare convivente, esibendo il documento di identità e la tessera elettorale, qualora esaurita.

Per i dettagli consigliamo di consultare le notizie e le informazioni presenti in homepage del sito del Comune di Pordenone o digitando direttamente www.comune.pordenone.it/elezioni