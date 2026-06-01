Eletto il nuovo Direttivo: l’Afds San Quirino scommette sul futuro

PORDENONE – È una importante svolta generazionale, affatto scontata quando si parla di volontariato e associazionismo. La sezione di San Quirino dell’Afds (Associazione Friulana Donatori di Sangue) cambia volto: dopo trent’anni di appassionata guida, la presidente uscente Laura Perissinotti ha passato il testimone a Mattia Toffoli, trentenne con alle spalle una significativa esperienza all’interno della sezione, nonché da coordinatore uscente del Gruppo Giovani Afds Pordenone.

La novità più rilevante di questa elezione riguarda i ruoli chiave della sezione, che sono stati interamente affidati alle nuove generazioni del territorio. Insieme a Toffoli, il nuovo Consiglio è composto dalla segretaria Margherita Cipolat Mis e dal rappresentante giovani Lorenzo Cipolat Mis. Tutte e tre le figure di vertice non superano i 30 anni di età.

A fare da collante tra l’entusiasmo dei più giovani e la storica tradizione della sezione ci sarà una squadra affiatata che unisce freschezza ed esperienza, formata dal vice presidente Luca Moras, dagli alfieri Natale Moschetta e Dismo Cattaruzza cui è affidato il compito di portare il labaro, dal revisore dei conti Paolo Silvestrin e dalla stessa Laura Perissinotti, che rimarrà nel Direttivo come rappresentante dei donatori.

Il nuovo Direttivo, che resterà in carica sino al 2030, eredita una sezione sana, che ha chiuso il 2025 a quota 578 (ben 45 in più rispetto al 2024) con una crescita percentuale significativa di +8,4%. Un altro dato indicativo è rappresentato dal numero dei nuovi donatori (42) che sono entrati a far parte della famiglia Afds. Grande soddisfazione la dà, infine, anche l’aumento delle donazioni in aferesi (plasma e plasma-piastrine), fondamentali per la produzione di farmaci salvavita

«Assumere la guida della sezione è un onore immenso e una grande responsabilità – commenta il neo-presidente Mattia Toffoli -. Il mio primo e più grande ringraziamento va a tutti i donatori sanquirinesi: se la nostra realtà è così forte, il merito è della loro costante generosità. Avere i ruoli di vertice ricoperti da persone che non superano i 30 anni dimostra che i giovani a San Quirino vogliono essere protagonisti attivi e metterci il cuore. Il nostro obiettivo, insieme alle colonne storiche del Direttivo, la cui esperienza è fondamentale, è continuare a far crescere la cultura del dono, parlando ai ragazzi con un linguaggio vicino a loro e restando sempre al fianco di ogni singolo donatore».