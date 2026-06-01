Mostra di fotografie durante “Borgomeduna in festa”

PORDENONE – Estate tempo di feste nei nostri paesi con denominazioni più variegate, prevalentemente “culinarie”, che ormai prescindono dalla tradizione delle “sagre” di un tempo collegate alla devozione religiosa.

Così è da anni anche nella parrocchia di Borgomeduna che propone “Borgomeduna in festa” (5,6,7 e 12,13,14 giugno) ideata e sostenuta dall’attivismo del compianto Albano Testa che la rese ricca di musica e mostre.

Anche quest’anno saranno interessati i due fine settimana di giugno con musica, balli e ottima cucina che ci aiutano ad esorcizzare i tempi poco allegri che stiamo attraversando.

Per non dimenticare del tutto il passato – dice Benvenuto Sist – è stata allestita da un gruppo di amici di Adalberto Cornacchia, una mostra fotografica intitolata “Gente di Borgomeduna”.

Una storia in bianco e nero che in più di quaranta immagini racconta un secolo di storia attraverso le foto che Adalberto Cornacchia ha raccolto tra le famiglie borgomedunesi.

La fotografia permette di conservare e rielaborare i ricordi. Consente un tuffo nel passato che ci può aiutare a vincere l’apatia di cui sembra soffrire anche questo nostro quartiere che pure è stato uno dei più vivaci e solidali di Pordenone.

Infatti la storia ricorda che nell’ ottobre del 1923 furono organizzati dei festeggiamenti tra Borgomeduna e San Giuliano in ricordo del soggiorno del re d’Italia nella villa Amman del settembre 1884.

Illuminazione alla veneziana, un concerto musicale e un banchetto per i bambini poveri delle due borgate. Il ricavato andò in beneficienza e servì all’acquisto di maglie e zoccoli per i bambini poveri.

Dobbiamo il recupero e la conservazione dell’immagine esposta nella mostra a Giacomo Santarossa che è stato un appassionato cultore della storia di Borgomeduna”.