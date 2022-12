Il big match finisce in parità; Pordenone-LR Vicenza 2-2

LIGNANO SABBIADORO – A Lignano in un Teghil mai così pieno di tifosi (2818 di entrambe le parti) il big match della 18° giornata del campionato di terza serie Pordenone e LR Vicenza, due formazioni che già la scorsa estate gli addetti ai lavori davano come le due candidate maggiori a giocarsi la promozione diretta in serie B,si è concluso con un giusto pareggio 2-2. Gli ospiti confermano il momento positivo con Modesto che da quando ha sostituito in panca Baldini hanno collezionato 5 vittorie consecutive (1 in Coppa Italia) e che ha permesso loro di scavalcare il Pordenone in classifica, mentre i ramarri non vincono dal match del 10 novembre con il Novara (1-0) e reduci dalle ultime 3 gare con 2 pareggi con Pro Sesto e Pro Patria, in entrambi i casi per 2-2 ed una sconfitta (a Vercelli 0-2).

LA CRONACA – Tra i ramarri sono ancora indisponibili Andreoni e Magnaghi e Negro e Benedetti finalmente rientrati in gruppo, Di Carlo propone il collaudato 4-3-1-2 con Festa fra i pali, Buscagin (ex biancorosso come Di Carlo), Ajeti, Pirrello e Benedetti in difesa, Pinato, Burrai e Zammarani a centrocampo con Deli trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Candellone e Dubickas. Nell’efficace 3-4-2-1 di Modesto scendono in campo Confente in porta, Ierardi, Pasini e Sandon in difesa; Zonta, Greco, Scarsella e Giacomelli in mediana a supporto delle punte Rolfini, Dalmonte e Ferrari. A dirigere la sfida è stato designato il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Aleksandar Djurdjevic di Trieste. La partenza dei neroverdi è col freno a mano tirato. C’è aggressività in mezzo al campo su entrambe le parti e con gli ospiti che hanno sicuramente un impatto migliore al match che al 18’con la giocata Dalmonte/Ferrari e la trivela di quest’ultimo trova Festa attento che respinge a mani aperte e che salva il Pordenone è in piena difficoltà. Per vedere i neroverdi in attacco bisogna attendere il 25′. Pinato, ruba palla a Ierardi, serve Dubickas che s’invola e calcia in diagonale sfiorando di poco il palo. Cresce il Pordenone. Al 30′ lo scatto vincente dopo una netta supremazia territoriale degli ospiti. Candellone, appostato in area come un falco, raccoglie una respinta di Ierardi dopo un tiro dalla distanza di Benedetti ed insacca per il vantaggio del Pordenone. Dopo la rete subita prova subito a reagire il Vicenza che alza il baricentro alla ricerca del pari ma che arriva grazie a Rolfini appena un minuto prima del doppio fischio del signor Scatena che manda le squadre negli spogliatoi.

LA RIPRESA – Pronti e via e il Pordenone al 5′ trova il vantaggio. Deli conquista una punizione al limite dell’area ospite. Lo specialista Burrai si incarica della battuta ma il suo tiro si stampa sulla traversa e sulla respinta, con la difesa ospite disattenta, Pirrello, preferito a Bassoli, appoggia in rete a porta vuota. Si alzano i ritmi al Teghil con la squadra di Modesto che prova subito reagire alla rete incassata ma sono ancora i neroverdi a rendersi pericolosi al 60′ con il centravanti lituano Dubickas che calcia alto da buona posizione. Al 64′ Pordenone in 10. Pinato, già ammonito pochi minuti prima e diffidato, rimedia un ulteriore giallo da Scatena e lascia il campo prematuramente con mister Di Carlo che deve correre ai ripari mandando in campo Torrasi per Deli per arginare le volate offensive degli ospiti alla ricerca del pari. Ma il Vicenza ci crede e al 30′ raddrizza la partita con bomber Ferrari che in area subissa i difensori neroverdi e mette la palla alle spalle dell’incolpevole Festa trovando il decimo centro stagionale in campionato. Nel finale il tecnico di Cassino prova la carta Palombi per Zammarini per un Pordenone a trazione anteriore ma dopo 5 minuti di recuperi concessi il risultato non cambierà. Adesso l’attenzione di mister Mimmo Di Carlo è già rivolta al prossimo impegno di campionato che vedrà il Pordenone impegnato sabato 17 alle ore 14.30 in trasferta a Bergamo contro l’Albinoleffe.

Il tabellino:

PORDENONE-LR VICENZA 2-2

GOL: pt 31′ pt Candellone, 45′ Rolfini; st 4′ Pirrello, 30′ Ferrari.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6; Bruscagin 6, Pirrello 6,5, Ajeti 6, Benedetti 6; Zammarini 6 (st 44′ Palombi sv), Burrai 6,5, Pinato 5,5; Deli 5,5 (st 20′ Torrasi 6); Candellone 6, Dubickas 5,5 (st 33′ Biondi 6). All. Di Carlo 6.

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente 6; Ierardi 6, Pasini 6, Sandon 6 (st 43′ Bellich sv); Dalmonte 6, Zonta 6, Scarsella 6, Greco 6 (st 38′ Begic sv); Rolfini 6,5 (st 43′ Alessio sv), Giacomelli 6,5 (st 18′ Stoppa 6); Ferrari 6,5. All.: Malfatti 6.

ARBITRO: Scatena di Avezzano 6. Assistenti Belsanti di Bari e Catallo di Frosinone. Djurdjevic di Trieste.

NOTE: espulso Pinato al 19′ del st per doppia ammonizione. Ammoniti Greco, Di Carlo, Benedetti e Zonta. Angoli 1-4. Recupero: pt 0′, st 5′.

Fonte Giuseppe palomba – Il Gazzettino di Pordenone