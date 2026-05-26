Fidelma Daniotti in Fabbro

di anni 71
Ne danno il triste annuncio
il marito Francesco, la figlia Alessia,
la sorella Renata, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 26 maggio alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Fidelma giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 25 maggio
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Fidelma Dainotti Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo