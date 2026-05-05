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“Il diavolo veste Prada 2”, un evento glamour che risveglia il settore del commercio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un evento glamour che risveglia il settore del commercio: la prima del film “Il diavolo veste Prada 2” organizzata da tre brillanti commercianti: Antonella Popolizio, Cristiana Madaro, Federica Morello.

La scorsa settimana, la città ha vissuto un momento di grande fascino e positività grazie all’organizzazione di un evento speciale: la proiezione della prima del celebre film “Il Diavolo Veste Prada 2”, curata da tre talentuose commercianti locali.

Un’iniziativa che ha saputo coniugare eleganza, divertimento e valorizzazione del tessuto commerciale, diventando un esempio di come il settore del commercio possa essere motore di energia positiva e sviluppo economico e turistico.

L’evento, tenutosi allo Spazio Zero per un aperitivo e poi al Cinema Zero per la proiezione ha attirato un pubblico eterogeneo e appassionato, desideroso di rivivere le atmosfere glamour e sofisticate del mondo della moda. La serata è stata immortalata dallo Studio Profili, Renzo e Francesca Daneluzzi, fotografi di talento che hanno catturato con maestria la magia della serata; elegante, indimenticabile, piena di stile e fascino. Le tre organizzatrici, riconosciute per la loro passione e capacità imprenditoriale, hanno ideato una serata all’insegna dello stile e della convivialità.

L’evento ha rappresentato un momento positivo non soltanto dal punto di vista culturale e di intrattenimento, ma anche come catalizzatore di ricadute economiche per il settore del commercio locale. La partecipazione numerosa e l’interesse suscitato hanno tradotto una maggiore visibilità per i negozi coinvolti, rafforzando il ruolo delle attività di vicinato come pilastri fondamentali della comunità.

Inoltre, questa iniziativa ha generato un’energia contagiosa, risvegliando entusiasmo tra commercianti e cittadini, e dimostrando che il settore può essere motore di rinascita e innovazione, anche in tempi complessi.

La riuscita di questa prima assoluta testimonia come il connubio tra cultura, moda e imprenditoria locale possa creare eventi di grande impatto, capaci di valorizzare le peculiarità del nostro territorio e di rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

In conclusione, l’organizzazione di questa prima del film “Il diavolo veste Prada 2” si configura come un esempio virtuoso di come il settore del commercio possa essere protagonista di iniziative che, oltre a divertire e ispirare, contribuiscono a costruire un futuro più positivo e dinamico per la nostra comunità.

Giovanna Santin

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