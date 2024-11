Il francese Raphaël Horrach vince il 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Si è conclusa nella serata di sabato 9 novembre la 34^ edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno ha avuto come strumento principe la tromba.

Dopo una settimana di intense prove eliminatorie (dal 4 al 7 novembre) che ha visto sfidarsi 66 concorrenti provenienti da tutto il mondo (72 gli iscritti con 21 le nazioni rappresentate, di cui 66 si sono presentati a Pordenone in vista della prima prova del Concorso), i tre finalisti si sono avvicendati sul palco della sala grande del Teatro Verdi di Pordenone per l’ultima decisiva prova, la Finale con orchestra insieme alla FVG Orchestra diretta dal M° Paolo Paroni, già Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, appassionato cultore di prassi esecutive storiche e, nel contempo, convinto sostenitore e promotore di nuova musica.

I tre concorrenti si sono sfidati con due brani a scelta del repertorio per tromba e orchestra, il Concerto del compositore francese Henri Tomasi e il Concerto n. 1 di Ivan Jevtić, compositore francese di origine serba. In attesa del verdetto da parte della giuria tecnica, il programma della serata si è completato con l’esecuzione della Suite Masquerade di Aram Khachaturian, illustre compositore armeno del Novecento.

La Giuria tecnica, presieduta da Gabriele Cassone (Italia), è stata composta da Eric Aubier (Francia), Jeroen Berwaerts (Belgio), Edward J. Carroll (USA), Guang Chen (Cina), Andrea Dell’Ira (Italia) e Mireia Farrés (Spagna).

Sulla base anche del punteggio ottenuto nelle prove precedenti, al termine del concerto sinfonico sono stati assegnati i seguenti premi:

Raphael Horrach (Francia) 1° premio di € 9.000

Yidan Chang (Cina) 2° Premio ex-equo di € 4.250

Jasmin Iris Ghera (Italia) il 2° Premio ex-equo di € 4.250

Oltre al primo Premio, il francese Raphael Horrach si è aggiudicato inoltre il Premio del Pubblico di € 1.000, mentre Yidan Chang (2° ex-equo) il Premio della Giuria Giovani € 1.000, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato anche alla Finale con Pianoforte, oltre alla Finale con orchestra.

Il Presidente di giuria e il Direttore artistico del Concorso Giampaolo Doro hanno espresso piena soddisfazione sia per l’alta qualità dei partecipanti, che con la loro presenza confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale, sia per la presenza del pubblico in tutte le fasi eliminatorie.

Il Direttore artistico Doro inoltre ha sottolineato la presenza in sala alla Finale con orchestra di alcuni concorrenti eliminati nelle fasi precedenti che, pur provenendo da lontano, hanno deciso di rimanere fino alla fine del Concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione.

PROFILO FINALISTI:

Yidan Chang, Cina

Classe 1995, ha iniziato la sua formazione musicale all’età di 13 anni presso il Central Conservatory Music Institute Accesorial Middle School con il Prof. Guang Chen, fino al 2014. Dal 2017 al 2023 ha frequentato il Master in tromba presso l’Università di Musica di Friburgo nella classe del Prof. Wim van Hasselt. Dal 2023 frequenta un Master in Interpretazione della Musica Nuova a Friburgo.

Attualmente sta studiando Konzertexamen a Friburgo.

Jasmin Iris Ghera, Italia

Originaria della Sardegna, si è diplomata in tromba all’età di 16 anni. Nel 2021 ha proseguito i suoi studi in Svizzera presso l’Haute École de Musique (HEMU) di Losanna, ottenendo il master con il massimo dei voti. Da novembre 2022 Jasmin ha studiato presso la Royal Academy of Music di Londra, dove ha conseguito il Professional Diploma e l’Advanced Diploma. Grazie alla Bicentenary Scholarship assegnatale dall’Accademia, Jasmin ha inoltre avuto l’opportunità di registrare un album solistico con Lin Records nel 2024.

Oltre alla carriera solistica, ha fatto parte di varie orchestre, esibendosi con il Pacific Music Festival in Giappone, la Gustav Mahler Jugendorchester per il Festival di Salisburgo 2022, l’Orchestre de Chambre de Lausanne e con la Sardinia Jazz Orchestra. Nel 2021 si è classificata quarta al concorso internazionale Jeju e nel 2019 ha vinto il primo premio al concorso “Golfo degli Angeli” a Cagliari. Nel 2015 si è classificata terza al concorso internazionale “Premio Claudio Abbado” a Matera.

Raphaël Horrach, Francia

Classe 2001, a 15 anni vince il primo premio al Concorso Internazionale Adolph Herseth, due anni dopo vince il Concorso Internazionale Starovetsky a Kiev.

Nell’estate 2019 è tromba principale dell’orchestra giovanile del Festival di Verbier. L’anno successivo vince il Concorso Nazionale di Lormont con un primo premio unanime della giuria del pubblico. È anche vincitore del Voncorso Isle sur la Sorgue nel 2021. Nel 2022 vince il primo premio al Concorso Internazionale Roger Voisin di Miami ed è anche vincitore del famosissimo Concorso Internazionale Maurice André.

Si esibisce regolarmente come solista con diverse orchestre come l’Orchestra Nazionale di Cannes, l’Orchestra Nazionale di Lione, l’Orchestra della Guardia Repubblicana, l’Orchestra Intercontemporanea, l’Opera di Torino, l’Orchestra Universitaria di Miami. Ammesso al CRR di Parigi, ha studiato dal 2019 al giugno 2022 dove ha ottenuto il suo DEM con ottimi riconoscimenti e congratulazioni da parte della giuria.

Nel marzo 2022 Raphaël viene ammesso al CNSM di Parigi e al CNSM di Lione, nella classe di Clément Saunier. Raphael ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Théo Charlier nel 2024 e il 2° Premio al Concorso Internazionale ITG lo scorso giugno a Los Angeles.