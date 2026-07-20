Guerra – Aviano, aereo cargo supporto velivoli “spia” per il Golfo

AVIANO – Nuovi arrivi e partenze di aerei cargo Dale base di Aviano lunedì 20 luglio. Dopo alcuni voli di C130 da Ramstein, nel pomeriggio proveniente dalla base area di Rota in Spagna (ma il velivolo era partito dall’America) è atterrato un C130 di uno specialissimo squadrone aereo (sigla del volo Lion411): nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF), la sigla RS indica solitamente uno Squadrone da Ricognizione (*Reconnaissance Squadron*). Queste unità specializzate impiegano velivoli (come l’U-2 o l’RQ-4 Global Hawk) per condurre attività di sorveglianza operativa, *intelligence* e guerra elettronica ad alta quota. Inoltre, la sigla SR (*Special Reconnaissance*) identifica gli operatori d’élite delle forze speciali dell’Aeronautica (*Air Force Special Warfare*) incaricati di svolgere missioni di ricognizione multidominio.

Evidentemente il C130 è in supporto logistico a squadroni aerei che impiegano i velivoli “spia” per monitorare le aree di influenza bellica. Non si esclude, quindi, che a Aviano come in un recente passato possano tornare gli RQ-4 Global Hawk impiegati poi nelle operazioni nel Golfo contro l’Iran. Da Aviano ne erano partiti un paio a giugno.

La Special Reconnaissance (SR) dell’Aeronautica Militare è un settore professionale altamente specializzato. Questi militari integrano attività di intelligence, sorveglianza e guerra elettronica nelle operazioni tattiche.

Il gruppo è così composto: 1st Reconnaissance Squadron (1 RS) situato presso la Beale Air Force Base, in California e addestra i piloti per l’U-2 Dragon Lady; il 38th Reconnaissance Squadron (38 RS) di base alla Offutt Air Force Base, in Nebraska, impiega i velivoli RC-135 per missioni di ricognizione a livello globale e il 5th Reconnaissance Squadron (5 RS), un’unità operativa avanzata dislocata presso la Osan Air Base, in Corea del Sud, incaricata di svolgere missioni di ricognizione tattica in contesti operativi reali. Al.Rin.