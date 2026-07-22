Ultimo “Giovedí sotto le Stelle” tra cultura e shopping serale

PORDENONE – Si conclude giovedì 23 l’edizione 2026 dei Giovedì sotto le Stelle, la rassegna che per quattro serate di luglio ha animato il centro storico di Pordenone con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli e shopping.

L’iniziativa, inserita nel calendario di Estate a Pordenone, rappresenta una delle tappe del percorso che accompagna la città verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio. Anche per l’ultimo appuntamento il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio dedicato all’intrattenimento, affiancando alle aperture serali delle attività commerciali numerose iniziative rivolte a cittadini e visitatori.

Il centro si accende con il Blues on the Road

La serata sarà impreziosita dal Blues on the Road, iniziativa realizzata nell’ambito del Pordenone Blues Festival 2026. Dalle ore 18.00 fino a tarda sera, il cuore della città assumerà l’atmosfera di un vivace French Quarter, con band, duo, trii e dj set distribuiti tra piazze e locali del centro. Ad accompagnare la musica dal vivo saranno degustazioni di vini, birre artigianali e cicchetti del territorio, per offrire al pubblico un’esperienza capace di unire cultura musicale ed eccellenze enogastronomiche locali.

Per bambini e famiglie

Anche le famiglie troveranno un programma dedicato. A partire dalle 20.00, in piazza XX Settembre, i più piccoli potranno assistere a coinvolgenti spettacoli di magia, divertirsi con le spettacolari bolle di sapone e trasformarsi grazie al servizio di truccabimbi, per una serata pensata all’insegna del gioco e della fantasia.

Musica, arte e visita serale al Museo Civico

Il programma prenderà il via alle ore 18.00 al Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri con un appuntamento che intreccia musica e patrimonio artistico. Protagonista del concerto sarà Alessandro Minci che, con la sua chitarra acustica, racconterà il proprio percorso musicale attraverso un linguaggio personale che unisce tecnica, sensibilità e ricerca timbrica. Le influenze dell’artista si fondono con la tecnica fingerstyle, dando vita a un repertorio di arrangiamenti pop ricco di sfumature ed emozioni.

Al termine del concerto sarà possibile partecipare a una visita guidata serale del museo, un’occasione per ammirare in un’atmosfera suggestiva i capolavori del Pordenone, le opere di Michelangelo Grigoletti e gli affreschi storici di Palazzo Ricchieri. La serata si concluderà con un aperitivo al Caffè Municipio, offerto grazie al coupon compreso nel biglietto d’ingresso al museo. La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto. È consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 380 4614951 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Shopping fino a sera

Per tutta la durata della manifestazione i negozi del centro resteranno aperti fino alle 23.00, proponendo aperture straordinarie, offerte e iniziative dedicate ai clienti. Prosegue inoltre il Passaporto di Stelle: a ogni acquisto effettuato negli esercizi aderenti verrà assegnata una stella sul passaporto del cliente e, una volta completata la raccolta, sarà possibile ricevere un gadget in edizione limitata. L’Infopoint dell’iniziativa sarà operativo in piazza Cavour, a disposizione del pubblico per informazioni e assistenza.