Il PAFF! apre le porte alla Pordenone Pedala

PORDENONE – Il PAFF! festeggia l’arrivo della Pordenone pedala, la tradizionale cicloturistica che si rinnova ogni anno e che tradizionalmente arriva al parco Galvani con il suo lungo serpentone di migliaia di iscritti: domenica 11 settembre i partecipanti, grandi e piccoli, con indosso il numero di pettorale beneficiano del biglietto ridotto per la visita alle due mostre attualmente in corso.

Un’opportunità possibile grazie al nuovo orario continuato, attivo da agosto, che prevede l’apertura del PAFF! dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 così, chi partecipa alla storica Pordenone pedala, può approfittare, dopo la tradizionale pastasciutta offerta dall’esercito al termine dell’escursione ciclistica, per scoprire le straordinarie esposizioni “Blacksad – I colori del noir” di Juanjo Guarnido e “Attenti al lupo” di Tony Wolf che ormai volgono al termine.

Le opportunità per il weekend non finiscono qui: sabato e domenica sono organizzate le visite guidate alle mostre.

Alle 15.30, Roberto Fratantonio conduce il pubblico attraverso le tavole originali che compongono la mostra di Tony Wolf “Attenti al lupo”, alle 16 Riccardo Pasqual approfondisce spunti e riferimenti culturali, storici e artistici delle tavole e delle storie di Juanjo Guarnido.

Da non perdere, inoltre, per i più piccoli, la visita al buio prevista per martedì 13 settembre alle 18: Mara Prizzon di Eupolis Studio Associato conduce i partecipanti dai 6 agli 11 anni a scoprire le opere di Guarnido muniti soltanto della luce di una torcia.

