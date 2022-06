Il percorso naturalistico Stefano Tessadori al parco del Seminario

PORDENONE – Il nuovo percorso naturalistico che parte in prossimità del parco del Castello di Torre e si addentra nell’area verde del Seminario, è stato intitolato all’architetto Stefano Tessadori, docente, urbanista, pittore, attento al sociale.

“Un bellissimo percorso naturalistico all’interno del parco del Seminario – ha esordito l’assessore all’ambiente Monica Cairoli – intitolato all’architetto Stefano Tessadori che l’aveva pensato da tempo e che l’Amministrazione comunale ha realizzato. Non c’è stato bisogno di riflettere quando ci è pervenuta la richiesta che abbiamo condiviso con convinzione perché Stefano Tessadori parlava di mobilità quando ancora non era di moda, perché con armonia sapeva conciliare verde, acqua, urbanistica, musica ,pittura e sociale”.

E sul sociale l’assessora alle Pari opportunità Guglielmina Cucci ha commentato che .. “ l’ho conosciuto come uomo che amava la propria città, arguto, intelligente e sensibile per il suo impegno all’interno dell’Associazione In Prima Persona – uomini contro violenza sulle donne – impegnato in maniera convinta nel contrastare la violenza sulle donne, nell’auspicio che altri uomini seguano il suo esempio”.

Per il sodalizio promotore dell’intitolazione a nome dei presidente Nicola Mannuci è intervenuto Antonio Aprea.

“Non solo nell’associazione In Prima Persona Stefano Tessadori si era distinto per la sua umanità, ma in tutto il percorso delle sua vita come professionista, insegnante, marito e padre sono alla base della nostra volontà di farlo ricordare con questa intitolazione e in futuro ci saranno altre iniziative per celebrarne l’impegno. Grazie all’Amministrazione che accolto questo nostro proposito.

Un intermezzo musicale, altra passione di Tessadori, di Davide Musolla al violino ha caratterizzato la cerimonia a cui sono intervenuto il rettore del Seminario Roberto Tondato, alcuni consiglieri comunali , amici e colleghi

La cerimonia si è chiusa con l’ intervento della moglie Giovanna Viol, presente anche il figlio Tommaso mentre l’altro figlio Federico per impegni di lavoro è stato trattenuto all’estero. “Grazie per questa intitolazione, che riconosce la sua visione del futuro di Pordenone – ha commentato- grazie alle tante persone presenti e all’Amministrazione e ha concluso leggendo quanto scritto dai suoi studenti .. che lo ringraziano per le passioni che ha saputo trasmettere loro”.