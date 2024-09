Il Questore sospende per 30 giorni licenza a pubblico esercizio

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone, nell’odierno pomeriggio, 26 settembre, ha eseguito il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) disposto dal Questore dott. Giuseppe Solìmene nei confronti di un esercizio pubblico, ubicato nella provincia di Pordenone.

Su proposta della Stazione Carabinieri di Fiume Veneto, è stato segnalato alla Questura che il locale era ritrovo di soggetti pluripregiudicati, dediti allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, della durata di 30 giorni, è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata a partire dal 15.09.2024, con controlli ravvicinati, l’ultimo del 20.09.2024, in esito alla quale è emerso che il locale, oltre ad essere abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è anche luogo presso il quale i consumatori hanno la possibilità di reperire con certezza tali sostanze in ore notturne al fine di raggiungere lo “sballo”.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una minuziosa istruttoria, verificando la sussistenza degli elementi necessari per l’emissione del provvedimento di sospensione. Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha, altresì, la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

L’attenzione del Questore Solìmene resta alta nei confronti di fenomeni che potrebbero minare gli equilibri della sicurezza cittadina.