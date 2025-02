Il ritrovo della mitica 8^B elettrotecnici del Kennedy. Continua la competizione con la sezione “A”

PORDENONE – Sta diventando veramente simpatica e goliardica la competizione, a suon di articoli, tra la 5^B Elt 1977 (elettrotecnici) del “JF Kennedy” di Pordenone e la 5^A Elt 1977 dello stesso istituto.

Il 17 ottobre del 2022 usciva su pordenoneoggi usciva un cliccatissimo articolo dei primi (decine di migliaia le visualizzazioni) Il cui inizio recitava “Il 1^ ottobre è suonata, dopo 44 anni, la campanella per la 5a B ELT (elettrotecnici) del “JF Kennedy” di Pordenone, diploma 1978: una festa intitolata “6B ELT” perchè era la prima volta che si riunivano e svoltasi al Vecchio Mulino di Tamai, prossima… centralina idroelettrica”.

Il giorno successivo, sempre sulla nostra testata, ne usciva un altro, anche in questo caso supercliccato e supervisualizzato, che cominciava così “Ieri, 17 ottobre, abbiamo pubblicato l’articolo dal titolo “Si ritrovano dopo 44 anni: è la 5B elettrotecnici”. Articolo che ha avuto un grande successo di visualizzazioni sia sul nostro giornale online, che sulla pagina facebook di pordenoneoggi. Questo, come ricorda Antonio Pascotto, ha prodotto una “sana competizione tra ex studenti del Kennedy” e ci ha inviato una mail in cui, orgogliosamente, ricorda che “prima di loro c’è la “mitica 5^A Elt 1977”.

A distanza di oltre 2 anni, la competizione non accenna a placarsi, come nelle migliori “tenzoni” di origine medievali.

E la “palla” è tornata alla 5^B che ci ha inviato questa nota (portavoce Maurizio Marcolin) in cui si ricorda che “in un quotidiano locale di una ventina di giorni fa (l’ho visto per caso) un articolo celebrava il loro ritrovo dopo 47 anni. “Questa per me e per la 5^B Elt è l’occasione come si dice per toglierci quel sassolino dalla scarpa. Vorrei paragonare un eventuale articolo che lei potesse/volesse scrivere, alla poesia burlesca medievale, così per rompere la quotidianità in allegria, qualcosa che aprendo le labbra ci faccia vedere un sorriso aperto e per pochi momenti dimenticare le difficolta dell’esistere”.

Pronti, via! “Un plauso – precisa Marcolin – dal comitato MA.MA.RI. agli amici della 5^A Elt 1977 per il ritrovo dopo 47 anni e non è da poco. Nella speranza che non ricrolliate nello stile nel redigere una nuova vanitosa classifica in nome di una “sana competizione” che non può esistere, vogliamo ricordarVi che da visionari dopo 44 anni nel 2022 ci siamo iscritti alla 6^ B Elt e poi avanti fino a celebrare il 5 ottobre 2024 l’iscrizione alla 8^ B Elt. Siete nati prima, ma noi siamo tre classi avanti e se la classe non è acqua…ai posteri la Manzoniana sentenza”.

Questi, infine, i nomi dell’iscrizione all’8°B Elt svoltasi il 5 ottobre 2024.

All’appello dei professori Vittoria Siena ed Eddi Bazzaro c’erano: Del Pup Rino, Ersetti Lorenzo, Gratton Adriano, Maranzana Claudio, Marcolin Maurizio, Marson Claudio, Mio Giuseppe, Napolitano Vincenzo, Rigo Renzo, Sanson Luciano.

E che la “tenzone” continui…