Il sindaco Alessandro Basso incontra la Protezione Civile

PORDENONE – È ormai pienamente operativo il neo Sindaco Alessandro Basso che nella giornata di martedì ha incontrato i Volontari del Gruppo di Protezione Civile guidati dal Coordinatore Braccini.

L’occasione è stata propizia per consegnare al Sindaco la giubba che Basso ha voluto “prontamente indossare e non nego la grandissima emozione che ho provato nel farlo – spiega il primo cittadino – la realtà della Protezione Civile è un qualcosa di speciale per la comunità del Friuli Venezia Giulia e ciò è testimoniato dall’imponente numero di Volontarie e Volontari presenti anche qui a Pordenone. Per me è un orgoglio, ora, essere parte attiva di questo sistema in qualità di Sindaco e sin da ora voglio garantire la massima vicinanza dell’Amministrazione Comunale al Coordinatore e a tutti i membri del Gruppo”.

Il Sindaco ha potuto visitare la sede manifestando, a margine, la volontà “di rendermi perfettamente conto, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’assessore Tirelli, di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione al fine di capire gli eventuali bisogni per garantire la massima efficienza nel caso in cui vi siano emergenze da affrontare.

I buoni rapporti intessuti in questi anni sono convinto che possano permetterci di ottenere tutti quei finanziamenti che risulteranno necessari. Abbiamo inoltre spiegato – prosegue Basso – le azioni che la Regione sta mettendo in campo al fine di superare le criticità legate ai tragici eventi di Preone che rischiano di mettere in crisi il mondo Protezione Civile. È per questo che desidero ringraziare fortemente, come fatto ieri, i nostri Volontari che si sono comunque resi disponibili a proseguire le attività formative oltre a dirsi, già da questo momento, pronti a intervenire in caso di necessità; ritengo soprattutto quest’ultimo fattore un grande segno di amore per Pordenone e i pordenonesi”.

L’assessore Mattia Tirelli esprime con soddisfazione il proprio orgoglio per essere stato confermato alla guida della delega alla Protezione Civile del Comune di Pordenone. “È per me un grande onore ricoprire nuovamente questo incarico – ha dichiarato l’assessore – e poter rappresentare uno dei gruppi di Protezione Civile più preparati, attivi e rilevanti del territorio. Un’eccellenza che si distingue per professionalità, dedizione e spirito di servizio.