Il sindaco Basso “Vicinanza alle istituzioni penitenziarie dopo la tragica morte del giovane detenuto”

PORDENONE – In seguito al decesso del detenuto del carcere di Pordenone, avvenuto nella serata di ieri, il Sindaco Alessandro Basso ha sentito telefonicamente il direttore dell’istituto Leandro Salvatore Lamonaca, portando la vicinanza dell’amministrazione all’intera comunità penitenziaria.

“Quando si arriva a gesti così estremi di disperazione, nell’immediato le considerazioni lasciano spazio alla carità cristiana — dichiara il Sindaco Alessandro Basso — che ci invita a guardare con pietà umana anche alle vicende più complesse, come quella di questo giovane che non posso che definire inenarrabile.

Nella telefonata con il direttore Lamonaca ho espresso il ringraziamento più sincero – dell’amministrazione, della città e mio personale – agli agenti di polizia penitenziaria, al personale sanitario e ai vigili del fuoco, che con prontezza e senso del dovere hanno gestito una situazione di straordinaria complessità, mettendo in sicurezza la struttura e tutte le persone presenti. So bene quanto sia impegnativo il lavoro quotidiano di chi opera all’interno della casa circondariale, e a loro rivolgo la mia gratitudine più autentica.

Guardando al futuro, penso anche al nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, un’infrastruttura che porterà miglioramenti concreti sia per i detenuti sia per gli operatori, in spazi più adeguati a garantire dignità e sicurezza non solo a chi sconta il proprio debito con la giustizia, ma anche a chi in quel contesto lavora ogni giorno tra enormi pressioni e responsabilità”.