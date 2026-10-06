Fondazione Friuli: il Bando “Officine Cultura” ha dato strumenti strategici a nove enti

UDINE – Si è conclusa la prima edizione di “Officine Cultura”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Friuli in collaborazione con Sinloc, società partecipata da un gruppo di fondazioni bancarie con l’obiettivo di rafforzare le capacità progettuali, organizzative e gestionali del sistema culturale locale. Il percorso, avviato l’anno scorso per rispondere alle esigenze di crescita del Terzo settore, ha accompagnato per dieci mesi nove enti attivi nelle province di Udine e Pordenone attraverso un programma strutturato per trasferire competenze pratiche e favorire una maggiore autonomia economico-finanziaria nel lungo periodo. Si tratta di un’evoluzione del sostegno della Fondazione Friuli che, oltre a finanziare direttamente i progetti, incentiva le realtà locali ad acquisire competenze e modelli organizzativi che consentano loro uno sviluppo autonomo dell’attività.

“Con il Bando Officine Cultura abbiamo voluto fare un passo avanti nella nostra missione di sostegno al territorio, affiancando al tradizionale contributo economico un supporto tecnico mirato sulla gestione e sulla pianificazione delle organizzazioni – dichiara il presidente della Fondazione Friuli, Bruno Malattia. I dieci mesi di attività dimostrano che trasferire competenze sul miglioramento dell’organizzazione interna, delle capacità progettuali e della sostenibilità economico-finanziaria permette agli enti di operare con maggiore solidità e continuità. I risultati operativi raggiunti dalle associazioni partecipanti confermano la validità di questo metodo per la crescita complessiva dell’ecosistema culturale della nostra regione. Volendo usare una similitudine esplicita, con questo Bando abbiamo voluto fornire agli enti non solo il pesce ma anche la canna da pesca”.

L’intervento si è articolato in due macro-fasi complementari. Una prima parte di lavoro collettivo ha previsto 22 ore di formazione complessiva, suddivise tra 5 moduli dedicati al rafforzamento organizzativo e 3 laboratori di co-progettazione. Successivamente, la fase di consulenza individuale ha previsto complessivamente 44 incontri di coaching personalizzato, durante i quali gli esperti di Sinloc hanno affiancato dirigenti e collaboratori di ciascuna realtà nell’analisi dei propri fabbisogni operativi e nella stesura di un documento finale di sviluppo.

I risultati concreti ottenuti variano in base alla natura e alle priorità espresse dalle singole organizzazioni. Cinque enti – Accademia d’Archi Arrigoni, Casaupa, Compagnia Brat, Somsi Pordenone e Spk Teatro – hanno elaborato un documento strategico triennale incentrato sul consolidamento della governance, sulla riorganizzazione dei flussi di lavoro, sulla gestione del personale volontario e sull’ampliamento del pubblico. Altre tre strutture – Arte Vita Anima, Associazione Culturale Sexto e ZeroIdee – hanno definito un piano economico-finanziario triennale orientato all’introduzione del controllo di gestione, alla razionalizzazione dei costi e alla diversificazione delle fonti di entrata private. Il Teatro del Silenzio ha invece incentrato l’affiancamento sul processo di internazionalizzazione, arrivando alla predisposizione e presentazione ufficiale di una candidatura sul bando europeo Creative Europe.

I riscontri raccolti al termine del percorso attraverso un’indagine di valutazione evidenziano l’impatto operativo dell’iniziativa: il 100% degli enti partecipanti ha confermato che utilizzerà stabilmente nella propria gestione quotidiana gli strumenti appresi, come il Business Model Canvas e le schede di monitoraggio. Le organizzazioni culturali hanno sottolineato in particolare l’utilità del percorso nel far emergere con chiarezza punti di forza e aree di miglioramento interne. Le indicazioni emerse consentiranno inoltre alla Fondazione Friuli di affinare l’organizzazione delle prossime edizioni, adattando il calendario ai ritmi di lavoro delle associazioni e incrementando i momenti di confronto diretto e di rete sul territorio.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Friuli – Tel. 0432 415819 [email protected]