Barcolana, il Tour Mondiale Vespucci si concluderà a Trieste

TRIESTE – Partito da Genova lo scorso maggio, con oltre 15.000 miglia percorse, il Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026 si concluderà a Trieste in occasione della grande festa della vela che unisce la 58ª edizione della Barcolana, la regata più partecipata al mondo, e l’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica più lunga del Mediterraneo.

Nella sua campagna negli Stati Uniti Nave Amerigo Vespucci ha sostato a Baltimora, New York e Boston, in Canada a Québec City e Montréal e in Italia a Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia.

Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Il ricco programma nella città di Trieste prenderà il via giovedì 8 ottobre alle ore 16.30 con l’evento conclusivo del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026 e l’inaugurazione del Villaggio IN Italia con la Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord.

Attesi a Trieste: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella Rauti, il Sottosegretario di Stato alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, la Presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Roberta Pinotti, il Direttore Generale dell’Agenzia per la Sicurezza delle attività Subacquee Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra, il Presidente del CNR Andrea Lenzi, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, il Presidente di ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz.

Trieste sarà una tappa speciale anche per il ritorno, al fianco di Nave Amerigo Vespucci, del Villaggio IN Italia, la piattaforma multidisciplinare e itinerante che promuove le eccellenze italiane nel mondo, con un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati al mare in tutte le sue dimensioni, alla vela e all’inclusione, mentre i mari italiani al centro della scena internazionale.

Giovedì 8 ottobre, al termine dell’inaugurazione del Villaggio IN Italia, sarà proiettato in anteprima il docufilm “L’Italia a vele spiegate: la grande impresa del Villaggio Italia e del Tour Mondiale Vespucci”, prodotto da Difesa Servizi e Ninetynine. La proiezione si terrà nella città che per prima, in Italia, accolse Nave Amerigo Vespucci al rientro dal Tour Mondiale 2023-2025, durante il quale la nave percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.

Il docufilm racconta, con la voce dei protagonisti, la straordinaria impresa del giro del mondo e del Villaggio Italia, il mini expo pluriennale itinerante che ha affiancato Nave Vespucci nelle principali tappe internazionali, facendo conoscere le eccellenze italiane a centinaia di migliaia di visitatori. Il Villaggio Italia ha portato nel mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che rendono l’Italia un Paese apprezzato ovunque. L’evento aperto al pubblico su prenotazione (www.tourvespucci.it), si terrà presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia allestita al primo piano del Centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste.

Venerdì 9 ottobre sarà la giornata dedicata alla grande vela italiana: alle ore 11.00, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, si terrà la cerimonia di premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo con 10 equipaggi a bordo dei Figaro Bénéteau 3, partiti da Genova il 25 settembre e attesi a Trieste dopo un percorso di 1.560 miglia nautiche no stop.

Alle ore 15.00, a bordo di Nave Vespucci, si terrà il Forum sulla Vela “I mari italiani protagonisti della vela mondiale” a cura di ANSA e trasmesso su ANSA.it, a cui prenderanno parte: il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, il Presidente del Gruppo Sanlorenzo Massimo Perotti, Riccardo Simoneschi CEO di SSI Sports & Events e Executive Manager del Marina Militare Nastro Rosa Tour e una rappresentanza di atleti.

Durante il Forum sarà presentata la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno, in programma dal 23 aprile al 2 maggio 2027.

Sabato 10 ottobre alle ore 11.15, a bordo di Nave Vespucci, si terrà il talk ANSA “Le nuove rotte mondiali: la sfida dell’Artico” nel quale interverranno il Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella Rauti, il Sottosegretario di Stato alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il Presidente di ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas, il Presidente del CNR Andrea Lenzi e il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta.

Alle ore 15.30, nella Conference Hall del Villaggio IN Italia, sarà la volta del Talk “Il dominio subacqueo: l’Italia protagonista dell’underwater mondiale” che sarà trasmesso in diretta streaming su ilsole24ore.com e nel quale, dopo il saluto del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, interverranno il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, la Presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Roberta Pinotti, il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, il Direttore Generale dell’Agenzia per la Sicurezza delle attività Subacquee Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra e Andrea Scuppa, Defence & Traffic Control Line of Business Manager di Intecs Technologies S.p.A.

Ancora il mare luogo di inclusione, con gli appuntamenti promossi dal Ministro per le Disabilità: venerdì 9 ottobre alle ore 14.30 e domenica 11 ottobre alle ore 10.00, nella Conference Hall del Villaggio IN Italia, si terranno le conferenze “I talenti e le competenze nello sport e nei progetti promossi dal Ministro per le Disabilità” dedicate al progetto VELANDO. Domenica 11 ottobre alle ore 11.30 seguirà l’incontro “Sport e Disabilità” con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Durante tutta la sosta a Trieste, il Ministro per le Disabilità ha organizzato visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci riservate alle persone con disabilità, per permettere a tutti di vivere da vicino l’emozione della nave più bella del mondo.

A Trieste debutterà anche “Un caffè sul Vespucci”, la nuova rubrica di ANSA realizzata per il Tour Mondiale Vespucci in cui i protagonisti della tappa di Trieste si raccontano a un giornalista dell’agenzia.

La rubrica sarà pubblicata sul sito ANSA.it.

Altri appuntamenti accompagneranno la sosta a Trieste di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio IN Italia: venerdì 9 ottobre la Conference Hall del Villaggio IN Italia ospiterà alle ore 11.15 la presentazione del Calendario 2027 della Marina Militare e alle ore 13.00 l’evento “Rai racconta i grandi eventi della Difesa”. La docuserie “Vespucci – Il viaggio più lungo”, andata in onda lo scorso aprile su Rai 3, sarà proiettata venerdì 9 ottobre alle ore 21.00 e sabato 10 ottobre alle ore 21.30 in Conference Hall.

Sabato 10 ottobre, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, gli studenti del Master “Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa” del Centro Alti Studi per la Difesa riceveranno gli attestati di fine corso. Alle ore 17.30, sempre a bordo, la Fondazione Francesca Rava organizzerà l’evento “Ti cercherò per sempre”. La sera alle ore 20.00 il Villaggio IN Italia ospiterà il concerto con la Calicanto Band a cura del Ministro per le Disabilità.

Durante la sosta a Trieste Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno aperti al pubblico. Informazioni e prenotazioni gratuite sul sito www.tourvespucci.it