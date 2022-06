Il Vespa Club Pordenone in tour al lago di Garda

PORDENONE – Il Vespa Tour di Pordenone ha organizzato il viaggio di quattro giorni, andata e ritorno, sul lago di Garda; è una prima edizione.

Il programma, presentato giovedì 2 giugno in piazza XX Settembre all’assessore allo sport Walter de Bortoli, prevede la partenza dal centro città con destinazione il lago attraversando ad andatura da “crociera” diverse cittadine venete, con tappe a Quero, Pergine Valsugana, Gardone Riviera, Sirmione, Malcesine e ritorno per la medesima strada a Pordenone. Si tratta di un tour dal carattere ludico, non agonistico ma per il piacere di fare un gita in compagnia senza ritmi serrati e nel rispetto delle disposizioni stradali e della sicurezza propria ed altrui.

Vi partecipano 30 mezzi con una quarantina di vespisti, provenienti anche dal Belgio, dall’Ungheria e dall’Inghilterra. E proprio all’inglese Geoffrey, giunto dalla località più lontana, l’assessore de Bortoli ha consegnato il gagliardetto del comune di Pordenone, quale segno di riconoscimento per la sua partecipazione al tour.

Lo staff organizzativo si è detto particolarmente soddisfatto poiché ha raccolto le adesioni in pochissimo tempo.