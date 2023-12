Pordenone per un weekend capitale italiana del country-style

PORDENONE – Country Christmas, l’evento country natalizio, ritorna alla Fiera di Pordenone da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2023. Come da tradizione sarà un weekend di totale immersione nel mondo western e country con musica e dj, ballo libero, competizioni, stage e coreografie, ospiti di fama internazionale.

Per far conoscere questa manifestazione anche a chi non è appassionato di ballo country e come gesto di particolare attenzione nei confronti del territorio, Pordenone Fiere ha attivato una promozione che permette l’ingresso giornaliero ad un prezzo molto ridotto (7 € invece che 18 €) ai cittadini residenti in provincia di Pordenone: basterà mostrare alla biglietteria della fiera la propria carta di identità. Promozioni ad hoc sono state attivate anche nei confronti dei membri e dipendenti delle basi USAF di Aviano e Vicenza. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito web www.countrychristmas.it

Il Padiglione 5 della Fiera di Pordenone ospita la celebre pista da ballo in legno di 1.000 mq e un grande palco dove 30 dee-jay si alternano alla console fino a notte fonda per offrire a tutti l’occasione di ballare la musica country.

Ricchissimo il programma dell’evento: gare di ballo tra scuole ASI nazionali, domenica alle 10.00, sfide amatoriali, un focus sulla Square Dance con esibizione e stage aperto a tutti, sabato alle 14.30, l’amatissima barn dance, l’appuntamento per tutti i ballerini che vogliono partecipare alla changing dance più numerosa di tutti i tempi è per venerdì e sabato alle ore 18, tutti in pista con il cappellino rosso di Babbo Natale venerdì alle 21.00 e sabato alle ore 21.30 per la tradizionale Santa Claus Electric Slide che immergerà il padiglione 5 della Fiera di Pordenone nel clima natalizio.

A Country Christmas tutti possono scendere in pista e partecipare agli stage e corsi adatti sia per chi approccia i primi passi sia per chi vuole approfondire le tecniche assistendo alle esibizioni e stage di maestri di fama internazionale che scenderanno in pista insieme ai ballerini per presentare le loro ultime coreografie o i grandi classici che li hanno resi famosi in tutta Europa: Teo Lattanzio, venerdì ore 17.00, Silvia Denise Stait, sabato ore 20.00, Giuseppe Piromalli, domenica ore 16.00.

Country Christmas è il perfetto mix di intrattenimento, spettacolo, life style, l’appuntamento ideale per gli appassionati di musica e ballo country, sono attese scuole di ballo da tutta Italia, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata diversa e divertente in stile “far west”.

Attorno alla pista c’è un ampio spazio dedicato al mercatino country con la vendita di abbigliamento e accessori western, oggettistica e idee regalo. Ricca e a tema anche l’offerta gastronomica: pizzeria tex-mex e street food e tanta birra completano il programma di questo salone originalissimo nel panorama fieristico italiano.

Country Christmas, l’evento più atteso per gli amanti del country style, trasforma nel weekend dell’Immacolata Pordenone nella capitale di questo stile di vita.

COUNTRY CHRISTMAS 8 – 9 – 10 Dicembre 2023 Fiera di Pordenone

Venerdì 08 dicembre _Dalle ore 14.00 Alle ore 24.00

Sabato 09 dicembre _Dalle ore 10.00 Alle ore 01.00

Domenica 10 dicembre _Dalle ore 10.00 Alle ore 18.00

Per informazioni sui biglietti e programma: www.countrychristmas.it